Глава Rheinmetall заявил о планах построить на Украине завод по выпуску танков

Германский оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины строительство в стране завода, который сможет выпускать до 400 танков Panther (Panther KF51) в год. Об этом рассказал глава компании Армин Паппергер в интервью Rheinische Post. Он убежден, что конфликт на Украине будет длиться, «вероятно, еще годы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армин Паппергер

Фото: Fabian Bimmer, Reuters Армин Паппергер

Фото: Fabian Bimmer, Reuters

По его словам, стоимость завода оценивается примерно в €200 млн. Господин Паппергер назвал переговоры «многообещающими» и уточнил, что концерн надеется принять окончательное решение в ближайшие два месяца. Как считает глава Rheinmetall, Украине необходимо 600–800 танков.

«Даже если бы Германия отдала все имеющиеся у нее в распоряжении 300 Leopard-2, этого было бы явно слишком мало»,— уверен он (цитата по ТАСС). Rheinmetall уже готов передать Киеву около 250 единиц боевой техники.

На этой неделе Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall передал Украине системы противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, предназначавшиеся для защиты неба Берлина. Компания оценивала стоимость двух систем Skynex в €182 млн, расходы на их производство должно было взять на себя правительство Германии. The New York Times писала, что европейские страны не готовы поставить Украине ранее обещанное количество танков.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер