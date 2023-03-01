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Rheinmetall поставит Украине системы ПВО, предназначенные для защиты Берлина

Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что его компания передала Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex и Skyranger. Как отметил глава концерна, эти системы могли бы использовать для защиты неба Берлина.

«Две системы, которые могли бы защитить Берлин, на данный момент находятся на Украине»,— сказал он (цитата по ТАСС). Глава Rheinmetall заявил, что сейчас Берлин не защищен с воздуха.

Система ПВО Skynex имеет револьверную пушку Oerlikon калибром 35 мм на дистанционном управлении, поисковой радар X-TAR3D и управляемые ракеты Cheetah. Система Skyranger — высокомобильное ПВО с револьверной пушкой Oerlikon калибром 35 мм.

Компания Rheinmetall оценивала стоимость двух систем Skynex в 182 млн. Расходы на производство систем должно было взять на себя правительство Германии, сообщали газете Handelsblatt источники.

По данным российской Службы внешней разведки, с 2021 года страны НАТО поставили Украине более 1100 комплексов ПВО.

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня в районе Харькова

Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня в районе Харькова

Фото: Vadim Ghirda / AP

Улица Бахмута

Улица Бахмута

Фото: Reuters

Украинские военные медики оказывают помощь раненому в полевом госпитале под Бахмутом

Украинские военные медики оказывают помощь раненому в полевом госпитале под Бахмутом

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинский истребитель, сбитый в Херсонской области

Украинский истребитель, сбитый в Херсонской области

Фото: Vincenzo Circosta / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор» под Донецком

Военнослужащие возле зенитно-ракетного комплекса «Тор» под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий возле пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Военнослужащий возле пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самолеты СУ-25 в воздухе над Донецком

Самолеты СУ-25 в воздухе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Совместного центра контроля и координации в воронке от попадания снаряда в одном из районов Донецка

Сотрудник Совместного центра контроля и координации в воронке от попадания снаряда в одном из районов Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Акция в Лондоне в поддержку Украины, посвященная годовщине начала спецоперации

Акция в Лондоне в поддержку Украины, посвященная годовщине начала спецоперации

Фото: Reuters / Hannah McKay

Посетитель магазина спецодежды «Спецконтора» в Донецке

Посетитель магазина спецодежды «Спецконтора» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный после обстрелов дом и следы от пуль на заборе в Донецке

Разрушенный после обстрелов дом и следы от пуль на заборе в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент США Джо Байден на выступлении возле Варшавского королевского замка

Президент США Джо Байден на выступлении возле Варшавского королевского замка

Фото: Коммерсантъ / Алекс Панциков

Центральный рынок после обстрела в Горловке

Центральный рынок после обстрела в Горловке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Гражданские на военной подготовке в Киеве

Гражданские на военной подготовке в Киеве

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Женщина несет ребенка во время эвакуации в центре Харькова

Женщина несет ребенка во время эвакуации в центре Харькова

Фото: Andrii Marienko / AP

Квартира после попадание снаряда в девятиэтажный дом в Донецке

Квартира после попадание снаряда в девятиэтажный дом в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Пожарный тушит горящую машину в Энергодаре

Пожарный тушит горящую машину в Энергодаре

Фото: ТАСС

Магазин после обстрела в селе Липцы неподалеку от Харькова

Магазин после обстрела в селе Липцы неподалеку от Харькова

Фото: Sofiia Bobok / Anadolu Agency / AFP

Местные жители собирают дрова в селе Станислав в Херсонской области

Местные жители собирают дрова в селе Станислав в Херсонской области

Фото: Genya Savilov / AFP

Тренировка российских солдат на военном полигоне в Донецкой области

Тренировка российских солдат на военном полигоне в Донецкой области

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Церемония прощания с бывшим американским военным Дэниелом Свифтом во Львове

Церемония прощания с бывшим американским военным Дэниелом Свифтом во Львове

Фото: Mateusz Nowak / AP

Мешки с песком у зоомагазина в Донецке

Мешки с песком у зоомагазина в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военная техника на фоне поврежденных в ходе обстрелов домов в Северодонецке

Военная техника на фоне поврежденных в ходе обстрелов домов в Северодонецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Поврежденные из-за обстрелов здания в Угледаре

Поврежденные из-за обстрелов здания в Угледаре

Фото: Reuters

Последствия обстрела больницы в Пролетарском районе Донецка

Последствия обстрела больницы в Пролетарском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Российские военнослужащие в столовой на позициях в южном секторе спецоперации

Российские военнослужащие в столовой на позициях в южном секторе спецоперации

Фото: РИА Новости

Люди преклоняют колени на похоронной процессии в Ирпене

Люди преклоняют колени на похоронной процессии в Ирпене

Фото: Emilio Morenatti / AP

Украинский военный осматривает поврежденное здание в Бахмуте

Украинский военный осматривает поврежденное здание в Бахмуте

Фото: Reuters

Мужчины помогают пенсионерке забраться в эвакуационный поезд неподалеку от Бахмута

Мужчины помогают пенсионерке забраться в эвакуационный поезд неподалеку от Бахмута

Фото: Reuters / Marko Djurica

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов) разговаривает с военнослужащими в Геническе Херсонской области

Певец Shaman (Ярослав Дронов) разговаривает с военнослужащими в Геническе Херсонской области

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Последствия попадания ракеты в здание бывшей школы в селе Володарское под Мариуполем

Последствия попадания ракеты в здание бывшей школы в селе Володарское под Мариуполем

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Украинский солдат идет по улице в Бахмуте (Артемовске)

Украинский солдат идет по улице в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Зенитная пушка Bofors L70 готовится к отправке на Украину с военной базы в Радвилишкском районе Литвы

Зенитная пушка Bofors L70 готовится к отправке на Украину с военной базы в Радвилишкском районе Литвы

Фото: Reuters / Ints Kalnins

Жители Бахмута (Артемовска) набирают воду

Жители Бахмута (Артемовска) набирают воду

Фото: LIBKOS / AP

Президент Украины Владимир Зеленский вручает медали украинским военным, прибывшим в Великобританию для обучения на танках Challenger 2

Президент Украины Владимир Зеленский вручает медали украинским военным, прибывшим в Великобританию для обучения на танках Challenger 2

Фото: Reuters

Пожарные тушат возгорание в промышленной зоне Ленинского района Донецка

Пожарные тушат возгорание в промышленной зоне Ленинского района Донецка

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Украинский военнослужащий забирается в боевую машину в Бахмуте (Артемовске)

Украинский военнослужащий забирается в боевую машину в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Сотрудники Следственного комитета России осматривают разрушенную электроподстанцию в Новой Каховке

Сотрудники Следственного комитета России осматривают разрушенную электроподстанцию в Новой Каховке

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Жительница Харькова выходит из здания, разрушенного в результате обстрела

Жительница Харькова выходит из здания, разрушенного в результате обстрела

Фото: Andrii Marienko / AP

Канадские военные в Галифаксе отправляют первый боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины

Канадские военные в Галифаксе отправляют первый боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины

Фото: Reuters

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Военнослужащий несет ящики с боеприпасами на востоке Украины

Военнослужащий несет ящики с боеприпасами на востоке Украины

Фото: Ihor Tkachov / AFP

Бронепоезд «Амур» железнодорожных войск России в южном секторе специальной военной операции

Бронепоезд «Амур» железнодорожных войск России в южном секторе специальной военной операции

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Горящий торговый центр в Херсоне

Горящий торговый центр в Херсоне

Фото: LIBKOS / AP

Военнослужащий оказывает помощь женщине, раненной в Краматорске

Военнослужащий оказывает помощь женщине, раненной в Краматорске

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Учения вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией

Учения вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники транспортной безопасности проверяют пассажиров автостанции «Курортная» в Симферополе, с которой были запущены три новых автобусных маршрута в Херсонскую область

Сотрудники транспортной безопасности проверяют пассажиров автостанции «Курортная» в Симферополе, с которой были запущены три новых автобусных маршрута в Херсонскую область

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина наблюдает за спасением брата из разрушенной ракетой многоэтажки в Покровске

Женщина наблюдает за спасением брата из разрушенной ракетой многоэтажки в Покровске

Фото: Reuters / Marko Djurica

Сотрудники украинских экстренных служб погружают остатки ракеты, упавшей в Харькове, в грузовик

Сотрудники украинских экстренных служб погружают остатки ракеты, упавшей в Харькове, в грузовик

Фото: Vadim Ghirda / AP

Сгоревший автомобиль во дворе пятиэтажного дома в Донецке

Сгоревший автомобиль во дворе пятиэтажного дома в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Последствия обстрела Петровского района Донецка

Последствия обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Житель села Константиновка на Донбассе рядом с обломками своего автомобиля, разрушенного в результате обстрелов

Житель села Константиновка на Донбассе рядом с обломками своего автомобиля, разрушенного в результате обстрелов

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Воронки, оставшиеся после обстрелов, в поле недалеко от Херсона

Воронки, оставшиеся после обстрелов, в поле недалеко от Херсона

Фото: LIBKOS / AP

Жительница Херсона разбирает завалы возле своего дома

Жительница Херсона разбирает завалы возле своего дома

Фото: Reuters / Nacho Doce

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Ремонт автомобильного моста через Керченский пролив

Ремонт автомобильного моста через Керченский пролив

Фото: Reuters

Последствия обстрела Новоайдарской районной больницы и поликлиники на Донбассе

Последствия обстрела Новоайдарской районной больницы и поликлиники на Донбассе

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пострадавшее здание в Херсоне

Пострадавшее здание в Херсоне

Фото: Reuters / Nacho Doce

Пострадавшая железнодорожная станция в Иловайске

Пострадавшая железнодорожная станция в Иловайске

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Пострадавшее здание в Волновахе

Пострадавшее здание в Волновахе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от ракетного удара в Краматорске в Донецкой области

Воронка от ракетного удара в Краматорске в Донецкой области

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Похороны украинского военнослужащего в Буче в Киевской области

Похороны украинского военнослужащего в Буче в Киевской области

Фото: Daniel Cole / AP

Онлайн-занятия в импровизированном классе из деревянных столбов и полиэтиленовой пленки на единственном холме в селе Гонтаровка в Харьковской области, где ловит мобильный интернет

Онлайн-занятия в импровизированном классе из деревянных столбов и полиэтиленовой пленки на единственном холме в селе Гонтаровка в Харьковской области, где ловит мобильный интернет

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Воронка от обстрела на железнодорожной станции в Иловайске

Воронка от обстрела на железнодорожной станции в Иловайске

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Российские танкисты на богослужении в ЛНР

Российские танкисты на богослужении в ЛНР

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жертвы обстрела в Донецке

Жертвы обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строители восстанавливают крышу поврежденного жилого дома в Мариуполе

Строители восстанавливают крышу поврежденного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

18 января вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным упал в жилом квартале рядом с детским садом в Броварах (Киевская область). В результате авиакатастрофы 14 человек погибли

18 января вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным упал в жилом квартале рядом с детским садом в Броварах (Киевская область). В результате авиакатастрофы 14 человек погибли

Фото: Daniel Cole / AP

Разрушенный жилой дом в Днепре

Разрушенный жилой дом в Днепре

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Танк Т-72Б3М на Херсонском направлении

Танк Т-72Б3М на Херсонском направлении

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Сотрудники МЧС разбирают завалы после обстрела торгового центра в Донецке

Сотрудники МЧС разбирают завалы после обстрела торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Спасатели работают на месте взрыва ракеты в жилом доме в Днепре (бывший Днепропетровск)

Спасатели работают на месте взрыва ракеты в жилом доме в Днепре (бывший Днепропетровск)

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Спасатели эвакуируют женщину из дома, пострадавшего в результате взрыва ракеты в Днепре

Спасатели эвакуируют женщину из дома, пострадавшего в результате взрыва ракеты в Днепре

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Украинские пограничники на позициях у границы с Беларусью

Украинские пограничники на позициях у границы с Беларусью

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Военные из 43-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины после выстрела из немецкой самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 недалеко от Соледара

Военные из 43-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины после выстрела из немецкой самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 недалеко от Соледара

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Бизнесмен Евгений Пригожин (в центре) и бойцы ЧВК «Вагнер». Снимок предположительно сделан в соляной шахте в Соледаре

Бизнесмен Евгений Пригожин (в центре) и бойцы ЧВК «Вагнер». Снимок предположительно сделан в соляной шахте в Соледаре

Фото: пресс-служба компании «Конкорд»

Вид на пострадавший в результате обстрела рынок в поселке Шевченково

Вид на пострадавший в результате обстрела рынок в поселке Шевченково

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Последствия «удара возмездия» в Краматорске. Согласно заявлению Минобороны России, в результате массированного ракетного обстрела 8 января погибли более 600 украинских военнослужащих

Последствия «удара возмездия» в Краматорске. Согласно заявлению Минобороны России, в результате массированного ракетного обстрела 8 января погибли более 600 украинских военнослужащих

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Обломки здания в Макеевке, обстрелянного в новогоднюю ночь украинской стороной. По данным Минобороны России, в результате этой атаки погибли 89 находившихся там российских военнослужащих

Обломки здания в Макеевке, обстрелянного в новогоднюю ночь украинской стороной. По данным Минобороны России, в результате этой атаки погибли 89 находившихся там российских военнослужащих

Фото: Reuters / Pavel Klimov

Мать рядом с телом сына, погибшего в результате обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Мать рядом с телом сына, погибшего в результате обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Врачи оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему

Врачи оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Военнослужащие ВСУ рядом с гаубицей калибра 155 мм M777

Военнослужащие ВСУ рядом с гаубицей калибра 155 мм M777

Фото: LIBKOS / AP

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожье

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожье

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поврежденный дом вблизи пешеходного перехода в Киеве

Поврежденный дом вблизи пешеходного перехода в Киеве

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Квартира в Донецке, разрушенная в результате обстрела

Квартира в Донецке, разрушенная в результате обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный дом в Донецке

Разрушенный дом в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Возвращенные из плена российские военные

Возвращенные из плена российские военные

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Разрушенная православная церковь в селе Богородичное под Славянском

Разрушенная православная церковь в селе Богородичное под Славянском

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Работы по восстановлению дома в Киеве

Работы по восстановлению дома в Киеве

Фото: Roman Hrytsyna / AP

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС России в здании ПТУ в Макеевке (на фото). Как сообщает Минобороны РФ, в результате удара погибли 63 военнослужащих

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС России в здании ПТУ в Макеевке (на фото). Как сообщает Минобороны РФ, в результате удара погибли 63 военнослужащих

Фото: РИА Новости

Местная жительница идет по пострадавшей улице в селе Торское

Местная жительница идет по пострадавшей улице в селе Торское

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Дед Мороз раздает подарки на блокпосту в Херсонской области

Дед Мороз раздает подарки на блокпосту в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Здание, пострадавшее в результате обстрела в Киеве

Здание, пострадавшее в результате обстрела в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Одесса. Демонтаж памятникя Екатерине II

Одесса. Демонтаж памятникя Екатерине II

Фото: LIBKOS / AP

Мариуполь. Разрушенное здание

Мариуполь. Разрушенное здание

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Херсонская область. Ремонт военной техники

Херсонская область. Ремонт военной техники

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Донецкая область. Украинские военнослужащие в полевой медклинике

Донецкая область. Украинские военнослужащие в полевой медклинике

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Инсталляция на площади Свободы в Мариуполе

Инсталляция на площади Свободы в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Украинские солдаты наблюдают за трансляцией с дронов из подземного командного центра в Бахмуте

Украинские солдаты наблюдают за трансляцией с дронов из подземного командного центра в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Российский солдат в блиндаже

Российский солдат в блиндаже

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Человек на улице Мариуполя

Человек на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дым над Бахмутом

Дым над Бахмутом

Фото: LIBKOS / AP

Украинский военнослужащий на позиции у границы с Беларусью

Украинский военнослужащий на позиции у границы с Беларусью

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Люди проходят мимо промышленного здания, которое подверглось ракетному удару в Бахмуте

Люди проходят мимо промышленного здания, которое подверглось ракетному удару в Бахмуте

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Снос домов, разрушенных во время боевых действий в Мариуполе

Снос домов, разрушенных во время боевых действий в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Портрет писателя Льва Толстого на строительной сетке в Мариуполе

Портрет писателя Льва Толстого на строительной сетке в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Горящие автомобили после ракетного удара в Херсоне

Горящие автомобили после ракетного удара в Херсоне

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Сотрудники коммунальных служб восстанавливают электроснабжение в Ленинском районе Донецка

Сотрудники коммунальных служб восстанавливают электроснабжение в Ленинском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя

Сотрудники МЧС на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Похороны бойца военного, погибшего в ходе военной операции, на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге

Похороны бойца военного, погибшего в ходе военной операции, на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Похороны военного в Харькове

Похороны военного в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Жительница поселка Оленовка под Донецком в сгоревшем из-за обстрела доме

Жительница поселка Оленовка под Донецком в сгоревшем из-за обстрела доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Помещение донецкого ресторана «Шеш-Беш», в котором в результате обстрела был ранен бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Помещение донецкого ресторана «Шеш-Беш», в котором в результате обстрела был ранен бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Здание школы в селе Богородичное на Донбассе, поврежденное в результате обстрела

Здание школы в селе Богородичное на Донбассе, поврежденное в результате обстрела

Фото: Sameer AL-Doumy / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (второй справа на заднем плане) после выступления перед Конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский (второй справа на заднем плане) после выступления перед Конгрессом США

Фото: Carolyn Kaster / AP

Пострадавшее здание больницы в Донецке

Пострадавшее здание больницы в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Пожар на объекте инфраструктуры после обстрела в Киеве

Пожар на объекте инфраструктуры после обстрела в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военный на Змеином острове

Украинский военный на Змеином острове

Фото: Michael Shtekel / AP

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Фото: Mykola Myakshykov / NurPhoto / AFP

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Фото: Genya Savilov / AFP

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Фото: AP

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Последствия обстрела Горловки

Последствия обстрела Горловки

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Фото: Reuters

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Беженцы в Краматорске

Беженцы в Краматорске

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожарные тушат жилой дом в Донецке

Пожарные тушат жилой дом в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Фото: Александр Река / ТАСС

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Остатки снарядов в Харькове

Остатки снарядов в Харькове

Фото: Aleksey FILIPPOV / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Фото: Reuters

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Фото: AP

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Фото: Пресс-служба Сергея Собянина

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Фото: пресс-служба президента РФ

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Военнослужащие стоят у пулемета на левом берегу Днепра в Запорожской области

Военнослужащие стоят у пулемета на левом берегу Днепра в Запорожской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Одна из улиц Киева после обстрелов

Одна из улиц Киева после обстрелов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Украинская реактивная система залпового огня

Украинская реактивная система залпового огня

Фото: Roman Chop / AP

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Освобожденные из плена российские военные

Освобожденные из плена российские военные

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский военнослужащий в танке

Украинский военнослужащий в танке

Фото: LIBKOS / AP

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Строительство засечной черты в Белгородской области

Строительство засечной черты в Белгородской области

Фото: t.me / vvgladkov

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Украинские снайперы под Херсоном

Украинские снайперы под Херсоном

Фото: Bernat Armangue / AP

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Международный аэропорт «Херсон»

Международный аэропорт «Херсон»

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Фото: Reuters / Oleksandr Gusev

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Фото: Reuters

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Фото: РИА Новости

Вид на разрушенный Антоновский мост в Херсоне

Вид на разрушенный Антоновский мост в Херсоне

Фото: Reuters / Stringer

Раздача гуманитарной помощи на центральной площади в Херсоне

Раздача гуманитарной помощи на центральной площади в Херсоне

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Задержанные в покинутом российской армией Херсоне

Задержанные в покинутом российской армией Херсоне

Фото: LIBKOS / AP

Стихийный митинг в центре Херсона

Стихийный митинг в центре Херсона

Фото: Reuters / Yevhenii Zavhorodnii

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Запуск ракеты из Белгородской области

Запуск ракеты из Белгородской области

Фото: Vadim Belikov / AP

Поврежденный дом в Мариуполе

Поврежденный дом в Мариуполе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывшие женщины-военнослужащие ВСУ, которые прошли фильтрационную проверку в одном из исправительных учреждений в ДНР, идут к встречающим их родственникам

Бывшие женщины-военнослужащие ВСУ, которые прошли фильтрационную проверку в одном из исправительных учреждений в ДНР, идут к встречающим их родственникам

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пострадавшая жительница Николаева

Пострадавшая жительница Николаева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Граффити Бэнкси в Бородянке

Граффити Бэнкси в Бородянке

Фото: banksy.co.uk

Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время церемонии прощания с погибшим замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым

Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время церемонии прощания с погибшим замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Демонтированный памятник советским воинам «Украина — освободителям» в Ужгороде

Демонтированный памятник советским воинам «Украина — освободителям» в Ужгороде

Фото: Reuters / Serhii Hudak