Rheinmetall поставит Украине системы ПВО, предназначенные для защиты Берлина

Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что его компания передала Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Skynex и Skyranger. Как отметил глава концерна, эти системы могли бы использовать для защиты неба Берлина.

«Две системы, которые могли бы защитить Берлин, на данный момент находятся на Украине»,— сказал он (цитата по ТАСС). Глава Rheinmetall заявил, что сейчас Берлин не защищен с воздуха.

Система ПВО Skynex имеет револьверную пушку Oerlikon калибром 35 мм на дистанционном управлении, поисковой радар X-TAR3D и управляемые ракеты Cheetah. Система Skyranger — высокомобильное ПВО с револьверной пушкой Oerlikon калибром 35 мм.

Компания Rheinmetall оценивала стоимость двух систем Skynex в 182 млн. Расходы на производство систем должно было взять на себя правительство Германии, сообщали газете Handelsblatt источники.

По данным российской Службы внешней разведки, с 2021 года страны НАТО поставили Украине более 1100 комплексов ПВО.