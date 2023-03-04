РБК: ЕС разрешил Россельхозбанку пользоваться факсом и e-mail вместо SWIFT

Банки, которые не подпали под блокирующие санкции Евросоюза (ЕС), имеют право использовать альтернативные SWIFT способы для обмена финансовыми сообщениями. В числе таких способов — отправка факса и e-mail-сообщений, говорится в разъяснениях ЕС от 28 февраля. Как сообщает РБК, это может касаться Россельхозбанка, который отключен от SWIFT, но при этом не находится под блокирующими санкциями.

По данным ЕС, альтернативными каналами для получения платежных поручений могут быть «неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями». К ним относятся бумага, факс, электронная почта. Банки, не подпавшие под санкции, могут проводить транзакции с европейскими кредитными организациями для торговли, которую не затрагивают действующие ограничения на экспорт или импорт, разъяснили в ЕС.

SWIFT не обслуживает Россельхозбанк с 14 июня 2022 года. В общей сложности от системы международных платежей отключены десять российских банков, в их число также входят Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и МКБ. Все они находятся под блокирующими санкциями ЕС. В ноябре 2022 года сообщалось, что Еврокомиссия рассмотрит снятие санкций с Россельхозбанка.

25 февраля под санкции ЕС подпал Тинькофф банк. В кредитной организации уверяли, что ограничения не повлияют на ее работу. 26 февраля «Тинькофф Инвестиции» приостановил торговлю иностранными ценными бумагами и торги клиентов на бирже в евро, а на следующий день на открытии торгов на Мосбирже расписки TCS Group (материнская структура «Тинькоффа») падали на 12,77%. 2 марта приложение «Тинькофф» пропало из AppStore.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Тинькофф Инвестиции" ищет обходные пути».

Лаура Кеффер