«Тинькофф Инвестиции» ищет обходные пути

Акции TCS Group 27 февраля не смогли отыграть «санкционное» падение — после введения европейских ограничений стоимость бумаг головной компании Тинькофф-банка снизилась в моменте на 14%. По итогам торговой сессии она немного скорректировалась, зафиксировавшись на отметке -3,5%. Из-за попадания в черный список ЕС один из крупнейших брокеров России — компания «Тинькофф Инвестиции» — приостановил торги иностранными ценными бумагами и планирует перевести активы клиентов в неподсанкционную структуру, пообещав, что это не отразится на инвесторах. Почему собеседники “Ъ FM” в этом не уверены? Расскажет Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Чтобы иностранные бумаги клиентов не были заморожены, «Тинькофф Инвестиции» обещает перевести их неподсанкционному брокеру и решить все проблемы за несколько недель. Ровно этим же занимались другие крупнейшие российские компании в прошлом году, когда попали под блокирующие американские санкции. В памяти инвесторов еще живы актуальные тогда проблемы — некоторые игроки месяцами не могли получить доступ к своим бумагам.

Единственное, на что можно надеяться в случае с брокером «Тинькофф», — в его распоряжении был почти год, чтобы проработать такой сценарий, отметила сооснователь InvestFuture Кира Юхтенко: «Беспокоит вопрос — точно ли будет возобновлена торговля бумагами через три недели? Мы не можем до конца знать, как устроены все цепочки хранения активов, в какое юрлицо их переведут. Не найдет ли европейская или американская сторона возможности как-то за это зацепиться и это юрлицо тоже подвести под санкции?

Но если надеяться на оптимистичный сценарий, возможно, все-таки такой катастрофы, как с Альфа-банком и ВТБ, в "Тинькоффе" не произойдет именно потому, что у них был запас времени, чтобы продумать грамотную стратегию».

Продумали ли в группе «Тинькофф» риск американских санкций, еще один вопрос. Если они случатся, то Apple и Google почти наверняка удалят сервисы банка из своих магазинов. При этом огромную аудиторию он набрал во многом за счет своего удобного приложения, подчеркивают эксперты.

Впрочем, пока о санкциях США речи не идет, хотя риск остается. Тинькофф-банк, как и другие кредитные организации под ограничениями, обещает, что для клиентов при переводе к другому брокеру ничего не изменится. Однако независимый эксперт по финрынкам Алексей Бушуев в этом не уверен: «Мало того, что в связи со спецификой событий положение клиентов нестабильно, так еще и неизвестно, к какому брокеру их переведут, какие издержки они в связи с этим понесут, какие тарифы будут выставлены.

Вместе с тем когда приходит время снимать сливки, то "Тинькофф" не стесняется в выставлении тарифов и всего, что с этим связано. Однако это неудобства, которых следовало ожидать. Если делать какие-то выводы на будущее, то один из наблюдателей очень хорошо их сформулировал — русский инвестор сейчас может надеяться на гарантии только в кругу Московской биржи».

Тинькофф-банк избегал западных санкций почти год, но все же попал в юбилейный пакет Евросоюза. Теперь брокеров с именем и не под ограничениями в России можно по пальцам пересчитать. И это либо банки, не входящие в список системно значимых, либо организации с иностранным капиталом, подчеркнула финансовый советник Наталья Смирнова. И в ближайшее время санкций против них, скорее всего, не будет, считает она:

«Если следовать логике Евросоюза и Соединенных Штатов, то, скорее всего, дальше будут бить только по тем, кто является системно значимым в части банков. А если мы говорим про наших крупных брокеров, то такие кредитные организации, не находящиеся под ограничениями, не являются системно значимыми. Так что их, вероятно, под блокирующие санкции не подведут.

Что касается тех иностранных банков, которые еще работают в России, то они находятся в списке компаний, для ухода которых с отечественного рынка требуется спецразрешение правительства. И понятно, что вряд ли им сейчас его дадут. Поэтому если не будет прямого указания со стороны ЕС взять и закрыть банки в России любой ценой, то никто этого делать не будет».

При таком раскладе нельзя исключать, что, например, лишившись приложения, «Тинькофф Инвестиции» перестанет быть таким привлекательным для инвесторов и те выберут неподсанкционных брокеров. Но глобально с точки зрения рисков это ситуацию не меняет, говорят эксперты и дают совет: если и инвестировать в американские и европейские бумаги, то точно не через российских посредников.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".