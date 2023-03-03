Боррель: отказ всех стран от нефти из России приведет к разбалансировке рынка

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал об отношении Евросоюза к экспорту российской нефти в Индию. Господин Боррель заметил, что отказ от покупки нефти из России со стороны всех стран привел бы к разбалансировке нефтяного рынка.

«Мы знаем, что рынок нефти должен быть сбалансированным, и, если все в мире не будут покупать российскую нефть, у нас будут проблемы, потому что рынок будет очень несбалансированным»,— сказал Жозеп Боррель в интервью Hindustan Times.

В связи с этим он подчеркнул, что Евросоюз не считает покупку российской нефти Индией проблемой. «И хорошо для Индии, если они смогут покупать российскую нефть по более выгодной цене»,— отметил он.

После вступления в действие потолка цен на морские поставки нефти большая часть российского ресурса, на который распространяется эмбарго, была перенаправлена в Китай и Индию. По оценке Международного энергетического агентства, в декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов РФ в Индию составил 1,6 млн баррелей в сутки. При этом, как сообщало агентство Bloomberg, Россия продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая.

О том, как Россия осуществляет поставки нефти в условиях санкций — в материале «Ъ» «Теневой флот ширится».

Лусине Баласян