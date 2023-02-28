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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Россия наращивает поставки нефти в Индию, несмотря на растущий спрос в Китае

Россия продолжает поставлять в Индию максимально возможное количество нефти, несмотря на восстановление спроса Китая. В феврале Нью-Дели импортировал из РФ около 1,85 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил Bloomberg cо ссылкой на данные Kpler.

Как отмечает Bloomberg, до введения санкций Евросоюза и США Индия практически не покупала российскую нефть. В феврале импорт из России в страну увеличился почти до потенциального максимума в 2 млн баррелей в сутки, сказал Bloomberg ведущий аналитик Kpler Виктор Катона.

По словам господина Катоны, Китай после отказа от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 «может купить буквально весь российский нефтяной экспорт», однако Россия хотела бы сохранить индийский рынок, потому что он более прибыльный и дает продавцам нефти лучше контролировать поставки.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на российскую нефть в Индии увеличится примерно на 900 тыс. в сутки в 2023 году. Эксперты отмечают, что танкеры с российской нефтью добираются в Индию в среднем за 35 дней. При этом отправка нефти в Китай занимает 40-45 дней.

После вступления в действие потолка цен на морские поставки нефти большая часть российского ресурса, на которое распространяется эмбарго, перенаправилась в Китай и Индию. По оценке МЭА, в декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов РФ в Индию составил 1,6 млн баррелей в сутки. По информации Bloomberg, Индия покупает у России нефть с большим дисконтом, а после переработки отправляют топливо в Европу.

О том, как Россия осуществляет поставки нефти в условиях санкций — в материале «Ъ» «Теневой флот ширится».

Лусине Баласян

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