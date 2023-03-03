Шпион не тонет

Верховный суд Крыма приговорил жителя Санкт-Петербурга к шести годам колонии строгого режима за неудавшуюся попытку измены Родине. Так тройка судей оценила его желание перебраться на Украину, чтобы воевать в составе добровольческих подразделений против вооруженных сил РФ. Для осуществления своего плана мужчина решился вплавь преодолеть более 180 км из Черноморского района полуострова до Одессы, однако был пойман пограничниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ» в Верховном суде Крыма, речь идет о сорокалетнем жителе Санкт-Петербурга (имя не разглашается), который выступал против специальной военной операции. В связи с этим летом прошлого года, по данным ФСБ, он решил отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против вооруженных сил России. Мужчина связался через интернет с представителями добровольческого военного подразделения, которые занимаются вербовкой рекрутов, в том числе с российским паспортом, и получил от них подробное руководство к действию, в котором предлагалось пересечь государственную границу РФ через Брянскую область. Однако эта попытка успехом не увенчалась.

Тогда был использован запасной план, согласно которому житель Санкт-Петербурга должен был отправиться в Крым, чтобы оттуда вплавь переправиться в Одессу. Для этого он приобрел профессиональный гидрокостюм, ласты, наручный компас, подводный фонарь и мешки из водонепроницаемой ткани, в которые упаковал камуфлированную форму и берцы.

В материалах дела отмечается, что мужчина попытался переплыть акваторию Черного моря 6 августа 2022 года, однако через два дня был выявлен и поднят на борт пограничного сторожевого корабля вблизи села Оленевка на западном побережье полуострова.

На допросе он заявил, что пытался соблюдать меры конспирации, чтобы остаться незамеченным.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ст. 275 («Государственная измена») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 («Незаконное пересечение государственной границы РФ») УК РФ.

Верховный суд Крыма принял во внимание тот факт, что его противоправная деятельность, направленная на совершение государственной измены в форме перехода на сторону противника, не была доведена до конца по независящим от него обстоятельствам и пресечена на стадии приготовления.

«По совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, суд назначил ему окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимому назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год после отбывания лишения свободы»,— уточнили в пресс-службе суда. Тройка судей рассмотрела дело изменщика довольно быстро — с 14 февраля.

В середине февраля в Верховном суде Крыма по аналогичному обвинению был приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима и принудительному наблюдению у психиатра еще один уроженец Санкт-Петербурга, выступавший против спецоперации. Его задержали в Симферополе.

Александр Дремлюгин, Симферополь