Наводчиков вычислили по почте

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным чекистов, предполагаемые шпионы передавали информацию о секретных локациях объектов Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело о госизмене, подозреваемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. По данным источников «Ъ», задержанные могли быть причастны к подготовке массовой атаки летательных и подводных беспилотников на город-герой, которая произошла минувшей осенью.
Предполагаемых шпионов задержали на днях на территории одного из дачных массивов под Севастополем в рамках уголовного дела по ст. 275 и 275.1 УК РФ (госизмена и конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством). Чекисты не разглашают их имена, на данный момент известно лишь то, что задержанные являются местными жителями. Во время обыска у одного из них обнаружили иностранную валюту и документы: гривны, доллары, евро, украинский паспорт, а также фотографии военных объектов и карты.
По версии ФСБ, мужчины 1979 и 1995 годов рождения сами установили связь с украинскими спецслужбами, предложив им сотрудничество за деньги.
Им была поставлена задача: собирать и передавать информацию о расположении объектов Минобороны РФ. Утечка этих сведений, отмечают чекисты, могла нанести ущерб обороноспособности России.
В частности, по их словам, старший подозреваемый выполнял разведывательные задания Службой безопасности Украины по сбору сведений о местонахождении военных объектов и передавал информацию в законспирированном виде по электронной почте.
Младший подозреваемый на допросе подтвердил, что намеревался работать со Службой внешней разведки Украины, однако передать им секретные данные не успел.
Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, следствие не исключает, что эта информация была задействована в подготовке к самой масштабной атаке украинских беспилотников на город-герой, которая произошла в октябре прошлого года, когда корабли Черноморского флота и гражданские суда подверглись нападению девяти летательных и семи морских беспилотников. Также не исключается, что на территории Севастополя действует целая сеть агентов украинских спецслужб.
Ленинский районный суд Севастополя заключил двоих подозреваемых под стражу на два месяца.