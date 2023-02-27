Наводчиков вычислили по почте

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Севастополя, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По данным чекистов, предполагаемые шпионы передавали информацию о секретных локациях объектов Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело о госизмене, подозреваемым грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. По данным источников «Ъ», задержанные могли быть причастны к подготовке массовой атаки летательных и подводных беспилотников на город-герой, которая произошла минувшей осенью.

Предполагаемых шпионов задержали на днях на территории одного из дачных массивов под Севастополем в рамках уголовного дела по ст. 275 и 275.1 УК РФ (госизмена и конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством). Чекисты не разглашают их имена, на данный момент известно лишь то, что задержанные являются местными жителями. Во время обыска у одного из них обнаружили иностранную валюту и документы: гривны, доллары, евро, украинский паспорт, а также фотографии военных объектов и карты.

По версии ФСБ, мужчины 1979 и 1995 годов рождения сами установили связь с украинскими спецслужбами, предложив им сотрудничество за деньги.

Им была поставлена задача: собирать и передавать информацию о расположении объектов Минобороны РФ. Утечка этих сведений, отмечают чекисты, могла нанести ущерб обороноспособности России.

В частности, по их словам, старший подозреваемый выполнял разведывательные задания Службой безопасности Украины по сбору сведений о местонахождении военных объектов и передавал информацию в законспирированном виде по электронной почте.

Младший подозреваемый на допросе подтвердил, что намеревался работать со Службой внешней разведки Украины, однако передать им секретные данные не успел.

Как сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, следствие не исключает, что эта информация была задействована в подготовке к самой масштабной атаке украинских беспилотников на город-герой, которая произошла в октябре прошлого года, когда корабли Черноморского флота и гражданские суда подверглись нападению девяти летательных и семи морских беспилотников. Также не исключается, что на территории Севастополя действует целая сеть агентов украинских спецслужб.

Ленинский районный суд Севастополя заключил двоих подозреваемых под стражу на два месяца.

Александр Дремлюгин, Симферополь