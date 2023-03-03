У отрицания холокоста истек срок давности

Горсуд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело экс-профессора РАНХиГС Владимира Матвеева, которого обвиняли в реабилитации нацизма по статье 354.1 УК РФ. Преподаватель с 30-летним стажем в 2021 году на вебинаре для школьных учителей назвал холокост позитивным явлением, а факты о преступлениях и количество убитых евреев посчитал выдумкой. Такое решение принято «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Матвеев

Фото: Владимир Матвеев / vk.com Владимир Матвеев

Фото: Владимир Матвеев / vk.com

Санкт-Петербургский городской суд прекратил дело о реабилитации нацизма в отношении Владимира Матвеева «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов. По ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) преподавателю грозило наказание в виде штрафа до 3 млн руб. или лишения свободы на три года с последующим трехлетним запретом занимать определенные должности. Однако ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, по которой проходит господин Матвеев, относится к преступлениям небольшой тяжести и срок привлечения к уголовной ответственности за него составляет два года.

Как ранее рассказывал «Ъ», причиной преследования господина Матвеева стало его выступление на вебинаре, организованном Ленинградским областным институтом развития образования для педагогов под названием «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица» в январе 2021 года. Доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС (СЗИУ РАНХиГС) и Санкт-Петербургского государственного экономического университета Владимир Матвеев выступил перед заместителями директоров школ по воспитательной работе с докладом «Историческая правда и мифы в системе общественного управления».

Лектор убеждал слушателей, что холокост — выдумки сионистов. Так, на одном из слайдов презентации говорилось, например: «Холокост — позитивное явление».

В частности, в иудаизме, указал он, холокост является механизмом наказания соплеменников: «Когда речь идет о памяти, то это не что иное, в терминологии иудаизма, как преступники. Поэтому когда говорят “день памяти жертв холокоста”, то нужно перевести это на их же язык. Значит, это день памяти фактически преступников».

По представленным Владимиром Матвеевым данным, перед Второй мировой войной на территории Европы проживало около 5 млн евреев: «А речь идет о 6 миллионах уничтоженных. Нет архивных данных, что было уничтожено 6 миллионов в концлагерях». Печи для сжигания трупов в концлагерях он назвал «еще одним мифом»: «Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было. Этот газ использовался для дезинфекции… Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 миллионов жертв. Поэтому эта цифра — 6 миллионов — есть не что иное, как выдумка».

После поднявшегося скандала преподавателя уволили из вуза, а спустя два месяца против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Владимир Матвеев обратился в суд Петербурга с требованием признать незаконным и отменить приказ о его увольнении, восстановить его в должности и компенсировать 766 тыс. руб. в счет его вынужденного прогула с 28 января по 7 сентября 2021 года. В РАНХиГС он работал профессором бизнес-информатики, математических и статистических методов факультета экономики и финансов.

С увольнением Владимир Матвеев не согласился, поскольку, по его мнению, никакого аморального проступка совершено не было.

Однако в ноябре 2021 года суд в восстановлении отказал.

«Нужно понимать, что это нереабилитирующее основание,— прокомментировала решение суда о прекращении преследования адвокат и старший юрист практики разрешения споров юридической компании “ССП-Консалт” Яна Кириллова.— Для того чтобы освободить лицо от уголовной ответственности, нужно установить в его действиях состав преступления как основание для привлечения к уголовной ответственности. Таких дел в принципе немного, поэтому сделать вывод о том, часто ли истекают сроки давности по данному составу преступления, сложно, но в целом в отношении преступлений небольшой тяжести это частая история».

Ранее адвокат Матвеева Максим Богданков заявлял «Ъ», что его подзащитный не признает вину, а позиция защиты основана на том, что отрицания фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, не произошло.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург