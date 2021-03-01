Отрицателю Холокоста грозит уголовное дело

Спустя месяц после разгоревшегося из-за слов доцента Владимира Матвеева скандала прокуратура завершила проверку его высказываний. Ведомство пришло к выводу, что в выступлении бывшего преподавателя петербургских вузов, заявлявшего, что уничтожение евреев во время Второй мировой войны не было таким массовым, а газовые камеры были необходимы для дезинфекции, содержатся действия по реабилитации нацизма, которые можно квалифицировать по соответствующей статье Уголовного кодекса. Санкция ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), по которой прокуратура предлагает возбудить дело следственным органам, предусматривает до трех лет лишения свободы.

Прокуратура Ленинградской области провела проверку высказываний бывшего преподавателя Северо-Западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС и Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимира Матвеева, который на вебинаре для учителей в январе на протяжении полутора часов выступал с докладом «Историческая правда и мифы в системе общественного управления».

Преподаватель убеждал слушателей в том, что холокост — это выдумки сионистов.

“Ъ” подробно рассказывал о содержании выступления Владимира Матвеева. По его мнению, уничтожить такое количество человек физически невозможно, а при рассказе о холокосте детям нужно верно расставлять акценты. В Германии во время Второй мировой войны проживало меньшее количество евреев, чем было уничтожено, а немецкие печи не были приспособлены для утилизации трупов, уверял Владимир Матвеев учителей:

«Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было… Этот газ использовался для дезинфекции… Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 млн жертв. Поэтому эта цифра — 6 млн — есть не что иное, как выдумка».





Такие мысли, по мнению преподавателя, учителя должны были транслировать школьникам.

Речь Владимира Матвеева на протяжении месяца изучали в прокуратуре Ленинградской области. В ведомстве пришли к выводу, что преподаватель «публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси». Материалы по результатам проверки прокуратура направила в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Доцент Владимир Матвеев Фото: СПбГЭУ

Принять решение о возбуждении дела предстоит, вероятно, ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Санкция ч. 1 ст. 354.1 УК РФ предусматривает разные виды наказаний: штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы до трех лет, а также лишение свободы на тот же срок.

СЗИУ РАНХиГС и СПбГЭУ уже приняли решение о прекращении сотрудничества с Владимиром Матвеевым. Петербургская интернет-газета «Фонтанка» сообщала, что на следующий день после того, как информация о содержании вебинара попала в СМИ, преподаватель попал в реанимацию из-за проблем с сердцем, где был прооперирован.

Марина Царева, Санкт-Петербург