Газовым камерам нашли лучшее применение

В Санкт-Петербурге в Международный день памяти жертв холокоста разразился скандал из-за слов ученого Владимира Матвеева, выступившего ранее по приглашению администрации Ленобласти на вебинаре для педагогов по подготовке уроков памяти в школах. Господин Матвеев предложил «представителям образования» рассказать школьникам, что «холокост — позитивное явление», а газовые камеры в фашистских концлагерях были необходимы для дезинфекции. Главный раввин России Берл Лазар в связи с этим призвал власти «к самым жестким действиям», а слова доцента Матвеева назвал пропагандой нацизма. “Ъ” изучил научные работы Владимира Матвеева, в которых он, в частности, называл Иосифа Сталина «великим управленцем мирового масштаба».

О вебинаре, организованном Ленинградским областным институтом развития образования для педагогов под названием «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица», стало известно от журналистов газеты «Новые Колтуши». Доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС (СЗИУ РАНХиГС) и Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Владимир Матвеев выступил перед заместителями директоров школ по воспитательной работе с докладом «Историческая правда и мифы в системе общественного управления».

На протяжении полутора часов господин Матвеев убеждал слушателей, что холокост — выдумки сионистов (на одном из слайдов презентации говорится, например, «Холокост — позитивное явление»). Рассказывая о нем детям, призвал лектор, нужно верно расставлять акценты. В частности, в иудаизме, говорит он, холокост является механизмом наказания соплеменников: «Когда речь идет о памяти, то это не что иное, в терминологии иудаизма, как преступники. Поэтому, когда говорят "день памяти жертв холокоста", то нужно перевести это на их же язык. Значит, это день памяти фактически преступников». По представленным Владимиром Матвеевым данным, перед Второй мировой войной на территории Европы проживало около 5 млн евреев: «А речь идет о 6 миллионах уничтоженных. Нет архивных данных, что было уничтожено 6 миллионов в концлагерях». Печи для сжигания трупов в концлагерях он назвал «еще одним мифом»: «Газовых камер по уничтожению людей обнаружено не было. Этот газ использовался для дезинфекции… Невозможно было пропустить через все концентрационные лагеря 6 миллионов жертв. Поэтому эта цифра — 6 миллионов — есть не что иное, как выдумка».

Об этом педагогам «как представителям образования» Владимир Матвеев и предложил рассказать школьникам.

Инженер-экономист Владимир Матвеев получил звание офицера в академии ПВО им. маршала Жукова. Доктор технических наук, кандидат экономических наук и доктор философии (Ph.D), господин Матвеев награжден медалью «За отвагу» и является почетным работником высшего профессионального образования. В СЗИУ РАНХиГС он преподавал основы системного анализа, теорию принятия решений и национальную безопасность. В СПбГЭУ занимался разработкой программы направления «Государственное и муниципальное управление в сфере национальной безопасности». Среди преподаваемых дисциплин значатся внешняя политика Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и международные конфликты в XXI веке.

“Ъ” ознакомился с рядом научных работ доцента Матвеева. В 2019 году, например, господин Матвеев в соавторстве с Вячеславом Домаковым написал статью «Реалии плагиата и перлы российского интернет-проекта "Антиплагиат"». Исследователи приходят к выводу о несостоятельности электронных вычислительных машин (ЭВМ) в исследованиях о наличии плагиата и призывают «не тратить государственные средства на автоматизацию того, что автоматизировать в принципе не нужно». Авторы посчитали некорректным определение плагиата как умышленного деяния, связанного с заимствованием фрагментов чужих произведений без указания источника. Такие действия исследователи предлагают считать ошибкой, а за плагиат принимать только полную выдачу чужого произведения за свое. В том же году Владимир Матвеев в журнале «Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения» (индексируется Российским индексом научного цитирования) опубликовал статью «Сравнительная характеристика эпох сталинизма и путинизма». Там он отмечает, что «понятие путинизм до некоторого времени было чуть ли не ругательным, оскорбительным и даже могло попасть под действие ст. 282 УК РФ».

Иосифа Сталина в статье Владимир Матвеев называет «великим управленцем мирового масштаба», а его слова в работе «Марксизм и национальный вопрос» «пророчеством».

Самым страшным в эпохе «путинизма», по мнению исследователя, является «генезис, движение от скрытой экономической диктатуры либералов к открытой политической диктатуре фашистского типа».

В администрации Ленобласти, которая участвовала в организации мероприятия для педагогов, сообщили, что участники вебинара в ходе дискуссии выразили несогласие с мнением профессора: «Приглашая лекторов, Ленинградский институт развития образования не использует практику предварительного цензурирования выступлений, опираясь на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров». Ответить на дополнительные вопросы “Ъ” там отказались.

«Это, к сожалению, и есть пропаганда нацизма,— заявил в среду главный раввин России Берл Лазар.— Власти Ленинградской области говорят, что это личное мнение ученого и не позволить ему выступить с подобными утверждениями было бы цензурой. Такая позиция категорически неприемлема».

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил “Ъ”, что «этот ученый — не первый отрицатель холокоста», напомнив, что «в некоторых европейских странах подобные высказывания являются уголовным преступлением»: «Скорее всего, он не сможет попасть в эти страны, в противном случае он будет задержан и осужден».

Отметим, на тему холокоста высказался в среду и президент РФ Владимир Путин, который обратился к участникам мемориального вечера «Хранитель памяти». «Мы никогда не допустим, чтобы ушли в забвение страдания, муки и стойкость миллионов невинных людей, замученных в гетто и концлагерях, умерших от голода и холода в блокадном Ленинграде, погибших от карателей в расстрельных рвах, в сожженных дотла деревнях и селах,— отметил глава государства.— Скорбим обо всех жертвах этих чудовищных преступлений и твердо знаем, что такие немыслимые нечеловеческие злодеяния не имеют срока давности. Поэтому наш общий долг — противостоять любым попыткам оправдать, обелить палачей, затушевать факты массового уничтожения людей, приговоренных к смерти лишь за свою национальную принадлежность».

«Опубликованные высказывания В. В. Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно»,— заявили в СЗИУ РАНХиГС, где намерены прекратить сотрудничать с преподавателем. «Комитет по этике нашего университета соберет все материалы,— сообщил ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.— Во всяком случае, это не соответствует позиции вуза, это его мнение вообще противоречит многим вещам, особенно сегодня, в День полного снятия блокады Петербурга, это и для меня тоже оскорбительно».

Марина Царева, Санкт-Петербург; Павел Коробов