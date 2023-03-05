Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

История Tiffany: завтрак, сабли и собственный цвет

Как магазин канцтоваров стал одним из самых известных ювелирных брендов

Украшения от Tiffany стали культовыми не в последнюю очередь благодаря фильму с Одри Хепберн, характерной бирюзовой коробочке и активному маркетингу. Начиналась же компания с небольшого нью-йоркского магазина канцтоваров. Во время Гражданской войны в США она поставляла северянам сабли под своим брендом и только к началу XX века приобрела настоящую известность на рынке драгоценностей.

Фото: Phil McCarten / Reuters

Фото: Phil McCarten / Reuters

Как Tiffany отучила покупателей торговаться и покупать в кредит

Сейчас Tiffany — один из самый известных и культовых брендов ювелирных изделий. Но в 1837 году, при открытии небольшого магазина канцелярских товаров в центре Нью-Йорка, о ювелирных изделиях речь особо не шла.

Основатель магазина Чарльз Тиффани был сыном владельца универсального магазина в Киллингли (штат Коннектикут) и с детства помогал отцу в торговле. В 1837 году Чарльзу было 25 лет, он занял у отца $1 тыс. и вместе со школьным другом Джоном Янгом открыл на Манхэттене магазин канцтоваров и подарков. Разумеется, какие-то украшения в магазине продавались, но наряду с другими товарами.

Если магазинчик Чарли Тиффани и Джонни Янга и был тогда чем-то знаменит, то, скорее, хорошим фарфором и богемским хрусталем.

А еще — таким новшеством, как фиксированные цены. В отличие от большинства магазинов, где покупатели узнавали стоимость у продавцов, а потом могли торговаться, в новом магазине почти с самого начала стали указывать цену на все товары. И дальше не были готовы торговаться и снижать ее. Покупателям приходилось платить столько, сколько указано, или уходить из магазина ни с чем.

Другим нововведением была продажа товаров только за наличные, а не в кредит, как во многих других магазинах. Конечно, такие правила отталкивали некоторых покупателей, зато других убеждали в том, что это солидный магазин, где точно продают качественные товары.

С 1845 году Tiffany стала рассылать клиентам каталог товаров Blue Book (то есть синяя или голубая книга). Компания делает это до сих пор. Причем если вначале каталог был и правда скорее синего цвета, то впоследствии он приобрел характерный бирюзовый цвет (еще его описывают как цвет яйца малиновки), который стойко ассоциируется с Tiffany. Сейчас его называют просто «тиффани», а компания его в какой-то момент запатентовала.

Магазин, основанный Чарльзом Тиффани, сначала был известен таким новшеством, как фиксированные цены: там не были готовы торговаться с покупателями

Магазин, основанный Чарльзом Тиффани, сначала был известен таким новшеством, как фиксированные цены: там не были готовы торговаться с покупателями

Фото: Wikipedia

Магазин, основанный Чарльзом Тиффани, сначала был известен таким новшеством, как фиксированные цены: там не были готовы торговаться с покупателями

Фото: Wikipedia

Еще в XIX веке Tiffany стала упаковывать в коробочки этого цвета свои украшения, оформлять таким цветом павильоны на выставках и магазины.

Продажа дорогих подарков и канцелярских принадлежностей была прекрасным бизнесом и приносила стабильный и достойный доход. Тем не менее Чарльз Тиффани и его партнеры решили рискнуть и поменять сферу деятельности.

Уже в 1847 году, через десять лет после открытия магазина, у компании появилось собственное производство золотых украшений.

Очень вовремя: в 1848 году по Европе прокатилась волна революций, цены на драгоценные камни упали, чем, как отмечают исследователи, и воспользовалась Tiffany, скупая драгоценности в европейских странах.

Впоследствии компания повторила этот опыт. С 1885 года Третья Французская республика начала распродавать коллекцию драгоценностей французской короны. Tiffany стала одним из крупнейших покупателей, заплатив за это в общей сложности около полумиллиона долларов.

Как Tiffany помогла северянам саблями воевать

Во время Гражданской войны в США Tiffany открыла для себя еще одну сферу деятельности — поставки вооружения и амуниции армии. Уже в 1862 году компания стала одним из основных поставщиков армии северян, а ее магазины в Нью-Йорке превратились в военные склады.

Tiffany поставляла самые разные товары — сабли, хирургические инструменты, флаги, детали униформы, награды. Кстати, в этом деле компания применила тот же метод, что и при покупке драгоценностей: она оптом и дешевле, чем обычно, закупала военные товары со складов европейских армий.

Все это стало не только хорошим способом заработать и патриотическим жестом, но и удачным маркетинговым ходом. Многие предметы, например сабли, украшал бренд Tiffany & Co., как стала называться компания к этому времени. И это при том, что сабли в основном производились в Англии, а клинки для них, разумеется, в Золингене.

Сабли для американской армии Tiffany поставляла до 1890-х годов. У антикваров и сейчас можно купить оружие с соответствующим клеймом.

Также многие десятилетия компания занималась поставками некоторых орденов, медалей и других государственных наград. Одна из таких наград — созданный в 1919 году военно-морской вариант высшей военной награды США медали Почета — неофициально называлась Крестом Тиффани. Потому что дизайнеры компании участвовали в ее разработке.

В 1862 году, во время Гражданской войны в США, компания стала одним из основных поставщиков армии северян

В 1862 году, во время Гражданской войны в США, компания стала одним из основных поставщиков армии северян

Фото: Rock Island Auction

В 1862 году, во время Гражданской войны в США, компания стала одним из основных поставщиков армии северян

Фото: Rock Island Auction

После Гражданской войны Tiffany продолжила развиваться как ювелирная компания. К 1868 году у нее уже были магазины в Лондоне, Париже и Женеве. Тогда же она начала активно участвовать в международных выставках, в 1867 году став первой американской компанией, получившей награду на престижной Всемирной выставке в Париже.

Уже в XIX веке Tiffany создала несколько стандартов для мира драгоценностей. Один из них является стандартом в строгом смысле: в 1851-м компания утвердила в США распространенную пробу серебра 925 (925 мг серебра на 1 г сплава). А в 1886 году Tiffany выпустила помолвочное кольцо с бриллиантом Tiffany Setting. Оно оказалось настолько популярным, что де-факто стало стандартом подобных украшений.

Как Tiffany стала символом модерна

Хотя украшениями и драгоценностями Tiffany начала заниматься еще в 1840-е, настоящая слава компании связана с сыном Чарльза, Луисом Комфортом Тиффани. Он был художником и дизайнером, а в 1902 году, после смерти отца, стал первым директором компании по дизайну.

В числе прочего именно он разработал знаменитые изделия из цветного стекла, которые прославили Tiffany — и тоже сами стали называться «тиффани». В конце XIX — начале XX века Луис Тиффани вместе с другими дизайнерами создавал вазы, лампы, витражи и украшения в распространявшемся тогда стиле модерн. Они представляли собой мозаику из разноцветного стекла, разделенного тонкими медными полосками, такой способ придумал сам Луис.

О популярности этих изделий говорит тот факт, что в США сам стиль модерн иногда называли «тиффани».

Как и для других произведений модерна для стеклянных ламп и витражей Луиса Тиффани характерны растительные орнаменты и плавность форм.

Настоящая слава Tiffany связана Луисом Комфортом Тиффани — сыном ее основателя Чарльза Тиффани

Настоящая слава Tiffany связана Луисом Комфортом Тиффани — сыном ее основателя Чарльза Тиффани

Фото: Wikipedia

Настоящая слава Tiffany связана Луисом Комфортом Тиффани — сыном ее основателя Чарльза Тиффани

Фото: Wikipedia

Тогда же Tiffany стала все серьезнее подходить и к созданию украшений. Компания нанимала геммологов — специалистов по драгоценным и поделочным камням, которые путешествовали по миру в поисках камней необычного цвета. Несколько новых видов таких камней представила сама Tiffany.

Анна Минакова — о партнерстве Tiffany с Nike

Анна Минакова — о партнерстве Tiffany с Nike

Так, в 1902 году это был кунцит — кристалл розового цвета, названный в честь геммолога Джорджа Кунца, который его и обнаружил. В 1910 году Tiffany представила морганит — камень другого оттенка розового, найденный на Мадагаскаре и названный в честь финансиста Джона Моргана. Tiffany искала новые камни для украшений и впоследствии: например, в 1974 году компания раскрутила ярко-зеленый кристалл цаворит, который до этого был известен только специалистам.

Еще одним камнем, ассоциирующимся с Tiffany, стал купленный компанией в 1878 году желтый бриллиант весом 129 карат. Компания представляла его на различных выставках и использовала в рекламных кампаниях. Так, его вставили в ожерелье, в котором фотографировалась Одри Хепберн для рекламы фильма «Завтрак у Тиффани».

Одри Хепберн в ожерелье от Tiffany

Одри Хепберн в ожерелье от Tiffany

Фото: Paramount Pictures

Одри Хепберн в ожерелье от Tiffany

Фото: Paramount Pictures

В начале прошлого века Tiffany активно развивалась. Ее продажи выросли с $7 млн в 1914 году до $17,7 млн в 1919-м. В «ревущие двадцатые», после Первой мировой войны, дела компании продолжали идти в гору на волне общего роста благосостояния и внимания к роскоши.

Великая депрессия довольно сильно ударила по Tiffany, так что к 1932 году ее продажи очень сильно упали, составив лишь $2,9 млн. Все 1930-е оставались для Tiffany сложными, компания терпела убытки и сокращала сотрудников. Во время Второй мировой войны в Tiffany вспомнили опыт Гражданской войны в США. Компания занялась производством товаров для армии, в том числе деталей для зенитных орудий, истребителей и др.

После Второй мировой войны казалось, что лучшие времена бренда уже позади. Продажи постепенно восстанавливались, но к 1955 году достигли лишь $7 млн, то есть уровня 1914 года (и это без учета инфляции за 40 лет).

Как Tiffany стала культовой

Так продолжалось до 1960-х годов, когда компания начала переживать новый подъем. Связывают его с Уолтером Ховингом, ставшим генеральным директором Tiffany в 1955 году, а затем превратившимся и в крупнейшего акционера компании. Именно он придумал, что концепция бренда нуждается в пересмотре. И решил, что кроме дорогих украшений Tiffany будет продавать и украшения подоступнее. Например, серебряные кольца стоимостью всего $3,5. Все это положительно сказалось на продажах, которые к 1977-му достигли $60,2 млн.

Одновременно с этим Ховинг нанял в Tiffany несколько известных дизайнеров, включая Жан-Мишеля Шлюмберже и Эльзу Перетти. Их произведения сейчас есть в коллекциях многих мировых музеев дизайна.

Tiffany стал по-настоящему культовым в период, который связывают с Уолтером Ховингом — именно он решил, что помимо дорогих украшений бренд будет продавать и украшения подоступнее

Tiffany стал по-настоящему культовым в период, который связывают с Уолтером Ховингом — именно он решил, что помимо дорогих украшений бренд будет продавать и украшения подоступнее

Фото: AP

Tiffany стал по-настоящему культовым в период, который связывают с Уолтером Ховингом — именно он решил, что помимо дорогих украшений бренд будет продавать и украшения подоступнее

Фото: AP

Именно в этот период бренд Tiffany становится по-настоящему культовым. Важную роль в этом сыграл американский писатель Трумен Капоте, выпустивший в 1958 году свою новеллу «Завтрак у Тиффани». Но что еще важнее, в Голливуде по этому произведению в 1961 году сняли фильм с Одри Хепберн в главной роли. Кстати, ни в 1958-м, ни в 1961-м позавтракать «у Tiffany’s» не смогла бы не только скромная Холли Голайтли, но и дочь владельца магазина по одной простой причине: в магазине не было кафе. Его открыли только через несколько лет.

Упоминания бренда, украшения или магазины Tiffany появляются и во многих других фильмах и сериалах: это и «Джентльмены предпочитают блондинок», и «Неспящие в Сиэтле», и «Секс в большом городе», и фильмы про Джеймса Бонда и многие другие.

Бренд рекламируют самые разные знаменитости, среди них были певица Бейонсе, рэпер Jay-Z, актриса Натали Портман. Tiffany давно использует в рекламных целях и покупки знаменитостей в ее магазинах. Так, компания с гордостью отмечала, что именно у нее в 1904 году будущий президент США Франклин Рузвельт купил кольцо, чтобы сделать предложение будущей жене Элеоноре. И то, что в честь рождения одного из своих детей еще один американский президент, Джон Ф. Кеннеди, подарил брошь Tiffany своей не менее (а возможно, и более) знаменитой жене Джеки.

В 1980-м Tiffany представила еще одно свое культовое украшение — золотое сердечко с надписью на цепочке. В этот период компания по-прежнему стремится демократизировать свои украшения, например, она выпустила коллекцию совместно с брендом уличной одежды Supreme. В те же годы дизайнером компании стала Палома Пикассо, дочь знаменитого художника Пабло Пикассо.

Анна Минакова — о «сыгравших» в кино драгоценностях

Анна Минакова — о «сыгравших» в кино драгоценностях

В январе 2021 года Tiffany купил концерн LVMH, владеющий многими производителями товаров класса люкс, включая Louis Vuitton и Christian Dior. Сумма сделки составила $16 млрд. Так Tiffany вновь стала частной компанией, как при Чарльзе Тиффани. Сейчас у компании более 300 магазинов в разных странах. Эксперты отмечают, что новый владелец снова решил несколько изменить концепцию Tiffany — теперь бренд кажется слишком демократичным и массовым, так что ему хотят вернуть немного прежней роскоши.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...