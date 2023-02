«Ни один из продуктов не имеет отношения к ДНК Tiffany»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает, как многочисленные коллаборации влияют на имидж ювелирной марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Tiffany & Co. в соцсети Фото: Страница Tiffany & Co. в соцсети

Сначала в сеть утекли фото кроссовок Nike с фирменными элементами Tiffany & Co. — такими, как стельки и шнурки цвета Tiffany Blue и серебряная табличка на заднике, напоминающая о коллекции Return to Tiffany. Вслед за этим бренды официально подтвердили, что партнерский проект состоится. Они опубликовали совместный пост в запрещенной в РФ социальной сети с коробкой фирменного для Tiffany & Co. цвета и логотипом Nike и надписью «Легендарная пара».

Хочется сказать одно: Tiffany, остановись. Чего мы уже только ни видели — и сумку Fendi Baguette цвета Tiffany Blue, и total look того же цвета на показе Fendi, теперь кроссовки. Ни один из этих продуктов не имеет никакого отношения к ДНК Tiffany. Тут будто мухи отдельно, котлеты отдельно. В смысле Tiffany где-то отдельно, а фирменный цвет бренда сам по себе. И последнее только обесценивает этот цвет, который повсюду.

Лет восемь назад Tiffany впервые решила принять участие в парижской неделе haute couture и, как это принято у многих и не только французских ювелирных брендов, показать новые украшения в дни недели высокой моды. По иронии судьбы именно в этот год на Вандомской площади — ювелирной Мекке Парижа — в день открытия недели припарковался мусоровоз фирменного цвета Tiffany Blue или очень похожего. Чистое стечение обстоятельств, ведь бутик Tiffany на Елисейских полях, так что если бы шутка была намеренная, парковать мусоровоз стоило бы по другому адресу. Но, конечно, только ленивый не сделал фото и не поиронизировал на тему дебюта американского дома «на кутюре». А вот в 2022-м было бы уже не смешно. Можно было бы легко принять мусоровоз за часть нового коллаба Tiffany.

В общем, let’s make Tiffany Blue great again, и завязывайте уже с этими бессмысленными и беспощадными партнерствами.