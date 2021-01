Tiffany & Co. выведут на новый уровень

Знаменитому ювелирному бренду Tiffany & Co. проведут реновацию. Новый владелец компании — французский концерн LVMH — считает, что бутики устарели, а сами украшения недостаточно роскошные. Как стало известно агентству Reuters, после модернизации у Tiffany & Co. существенно изменится ассортимент. Что теперь будут продавать в коробочке бирюзового цвета? Подробнее — Иван Якунин.



Не прошло и месяца, как французская LVMH закрыла сделку по поглощению Tiffany & Co., а уже составлен план трансформации легендарного американского бренда. Новый владелец намерен развивать компанию на рынках Европы и Азии. Сейчас в сети бренда — 300 бутиков, большинство — в Соединенных Штатах. Но роскошь сегодня лучше продается в другой части планеты, отметил издатель журнала «Ювелирное обозрение» Алексей Щербина: «Tiffany & Co. должна быть узнаваемой, может быть, по концепту магазинов, особенно в Азии. Ведь компания выросла в 20-е годы во многом благодаря Китаю.

Будет поставлена цель завоевать западный рынок предметов роскоши.

Существует достаточно много брендов в той же Европе, которые специализируются на серебре. И Tiffany & Co., попав в конгломерат LVMH, если и выйдет на более высокий сегмент, то это будет вполне оправданно».

В новой продуктовой линейке Tiffany & Co. станет больше золота и драгоценных камней, а доля серебряных украшений будет сокращаться, хотя именно массовый недорогой сегмент сделал бренд узнаваемым и популярным. Сейчас самый демократичный кулон из серебра можно купить за $150. Пусть он будет довольно скромным на вид, но это же Tiffany & Co. Свою репутацию американская марка создавала больше 180 лет, и украшения никак нельзя назвать неактуальными или устаревшими, убеждена главный редактор каталога Jewellery Елена Веселая: «Tiffany & Co. действительно в последнее десятилетие взяла курс на достаточно дешевое серебро. Перед Новым годом, например, в магазины в Москве на улице стояли очереди. Поэтому говорить о том, что эта марка устарела или не пользуется успехом, не стоит. Tiffany & Co., как известно, — это марка, которая продает коробочку с белым бантом вместо того, что в ней лежит, потому что это в глазах девушки в любой стране мира означает предложение руки и сердца».

Tiffany & Co. — новичок в коллекции роскошных брендов группы LVMH, и в общую концепцию пока не вписывается. Цены на украшения там значительно меньше, чем у конкурентов — Cartier, Van Cleef & Arpels и другого принадлежащего LVMH бренда — Bulgari. Собственно, и имидж крупного ювелирного бренда скатился до уровня масс-маркета. В этом лично пришлось убедиться Бернару Арно. Глава LVMH как-то заглянул без предупреждения в один из бутиков в Сеуле и увидел на витрине с драгоценностями бутылку чистящего средства, забытую уборщицей, а на планшете с украшениями записку «Нет в наличии», написанную на простом канцелярском стикере.

Эксперты считают, что новый владелец хочет подтянуть Tiffany & Co. под свои стандарты эксклюзивности, чтобы ювелирное подразделение встало в один ряд с такими марками, входящими в группу, как Dom Perignon, Hennessy, Christian Dior, Louis Vuitton и другими. Для этого нужно ввести в линейку больше товаров стоимостью от $100 тыс. И в этом смысле переход с серебра на золото — лучшее решение, чтобы поднять маржу, пояснила директор по маркетингу и пиару торгового дома «Красивые вещи» Елена Папич: «Тут дело в рентабельности, ведь ювелиру, по сути, все равно, что закреплять. Себестоимость золотого украшения и его окупаемость для Tiffany & Co. и для любого другого производителя, конечно же, будет выше».

Во время пандемии компания Tiffany & Co. едва смогла сохранить бизнес. Убытки в первой половине прошлого года превысили $30 млн. При этом ювелирная компания сочла возможным выплатить акционерам щедрые дивиденды. Это разозлило месье Арно и поставило сделку под угрозу срыва. В итоге стороны договорились о дисконте в $400 млн. И Tiffany & Co. перешла под контроль французов за $15,8 млрд.

