Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие именно украшения появились во всемирно известных фильмах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paramount Фото: Paramount

Нередко в кино «играют» настоящие украшения, а не бижутерия. Происходит это по разным причинам. Так, любила носить собственные драгоценности на экране Элизабет Тейлор, а поскольку она была величайшей поклонницей ювелирного искусства, то каких только потрясающих вещиц не увидишь в фильмах с актрисой — от самой дорогой жемчужины мира La Peregrina до знаковых украшений Bulgari.

В современном мире часто украшения — часть рекламного контракта. Но это не делает их неинтересными. Пожалуй, один из самых успешных примеров — специальная коллекция, созданная Tiffany & Co. для «Великого Гэтсби». У этого бренда вообще хорошая фильмография. Стоит вспомнить хотя бы «Завтрак у Тиффани».

Думаю, все помнят момент, когда персонаж Ричарда Гира надевает на героиню Джулии Робертс в «Красотке» колье с бриллиантами и рубинами и говорит, что он их не купил, а одолжил у ювелирного дома. Этот ювелирный дом — французский Fred. Украшения этой марки можно видеть и в «Казино "Рояль"».

Если Tiffany или Fred — бренды суперизвестные, то Stefano Canturi из Австралии таковым все же не назовешь Но именно эта ювелирная компания создала колье с бриллиантами для героини Николь Кидман в «Мулен Руж». И остается гадать — у Stefano Canturi внушительные рекламные бюджеты или мощное лобби начинавшей свою актерскую карьеру в Австралии Кидман?