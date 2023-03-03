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Коммерсантъ FM
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«Не стоит надеяться на Дональда Трампа»

Дмитрий Дризе — о перспективах экс-президента США

Дональду Трампу грозят очередные неприятности — Министерство юстиции США фактически разрешило привлечь к ответственности 45-го президента по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Как сообщает издание Politico, ведомство рекомендовало суду отклонить аргумент о юридическом иммунитете тогдашнего главы Белого дома. Судебное преследование затруднит его участие в президентских выборах 2024 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что возможное возвращение Трампа к власти выгодно России.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Предвыборная кампания в Соединенных Штатах постепенно набирает обороты, и параллельно с этим развивается не менее увлекательная история под условным названием «Снять Трампа с выборов». Это непросто, и, естественно, все должно быть по закону. К экс-президенту есть много претензий, но все они пока что не столь серьезны. И вот очередная тяжба — два офицера полиции и 11 членов Конгресса от Демократической партии требуют привлечь Дональда Трампа к ответственности за физические и психологические травмы во время так называемого штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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По мнению истцов, Трамп спровоцировал беспорядки своими публичными выступлениями, в результате многие безвинно пострадали. В деле много нюансов, нет смысла в них досконально погружаться. Общий смысл в том, что Минюст вынес решение, которое теоретически сулит неприятности 45-му президенту.

К чему все это? В России по-прежнему популярна версия, что вот придет Трамп и нам поможет: политика коллективного Запада радикально поменяется, он примет российские условия, пусть и не полностью, но, по крайней мере, с ним можно вести диалог. Экс-президент США — прагматичный политик, и сейчас он делает очень даже приемлемые для Кремля заявления. Хотя так кажется, что два года — слишком уж большой срок. Даже если республиканец выиграет президентские выборы и вернется к власти, многое за это время может произойти. Нынче не знаешь, что завтра будет. Одним словом, не лучшее время для долгосрочных прогнозов.

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Так что не стоит надеяться на Дональда Трампа, тем более на него один раз уже понадеялись. И что? Да ничего. Да и в целом плохо на кого-то надеяться и от кого-то зависеть.

Что касается отстранения Трампа от выборов, справедливо это или нет, пока что соответствующее решение не принято. Хотя многим бы этого хотелось, и не только в США. Нарушил он общепринятый порядок вещей. Тем не менее решение вынесет суд, так что интрига на этот счет существует. Не все у них там, в Америке, предопределено даже в вопросах высшей власти в стране.

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