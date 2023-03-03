«Не стоит надеяться на Дональда Трампа»

Дональду Трампу грозят очередные неприятности — Министерство юстиции США фактически разрешило привлечь к ответственности 45-го президента по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Как сообщает издание Politico, ведомство рекомендовало суду отклонить аргумент о юридическом иммунитете тогдашнего главы Белого дома. Судебное преследование затруднит его участие в президентских выборах 2024 года. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что возможное возвращение Трампа к власти выгодно России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Предвыборная кампания в Соединенных Штатах постепенно набирает обороты, и параллельно с этим развивается не менее увлекательная история под условным названием «Снять Трампа с выборов». Это непросто, и, естественно, все должно быть по закону. К экс-президенту есть много претензий, но все они пока что не столь серьезны. И вот очередная тяжба — два офицера полиции и 11 членов Конгресса от Демократической партии требуют привлечь Дональда Трампа к ответственности за физические и психологические травмы во время так называемого штурма Капитолия 6 января 2021 года.

По мнению истцов, Трамп спровоцировал беспорядки своими публичными выступлениями, в результате многие безвинно пострадали. В деле много нюансов, нет смысла в них досконально погружаться. Общий смысл в том, что Минюст вынес решение, которое теоретически сулит неприятности 45-му президенту.

К чему все это? В России по-прежнему популярна версия, что вот придет Трамп и нам поможет: политика коллективного Запада радикально поменяется, он примет российские условия, пусть и не полностью, но, по крайней мере, с ним можно вести диалог. Экс-президент США — прагматичный политик, и сейчас он делает очень даже приемлемые для Кремля заявления. Хотя так кажется, что два года — слишком уж большой срок. Даже если республиканец выиграет президентские выборы и вернется к власти, многое за это время может произойти. Нынче не знаешь, что завтра будет. Одним словом, не лучшее время для долгосрочных прогнозов.

Так что не стоит надеяться на Дональда Трампа, тем более на него один раз уже понадеялись. И что? Да ничего. Да и в целом плохо на кого-то надеяться и от кого-то зависеть.

Что касается отстранения Трампа от выборов, справедливо это или нет, пока что соответствующее решение не принято. Хотя многим бы этого хотелось, и не только в США. Нарушил он общепринятый порядок вещей. Тем не менее решение вынесет суд, так что интрига на этот счет существует. Не все у них там, в Америке, предопределено даже в вопросах высшей власти в стране.

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