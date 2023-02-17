Такой матч-реванш им не нужен

Американский избиратель не хотел бы повторения в 2024 году президентской гонки-2020, когда за кресло главы Белого дома боролись демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты последних опросов общественного мнения. Однако если у республиканцев альтернативные варианты просматриваются (причем с каждой неделей их становится все больше), то у демократов со скамейкой запасных есть серьезная проблема.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден и Дональд Трамп намерены сделать все возможное, чтобы победить на выборах-2024, но не все американцы были бы счастливы видеть на посту президента хотя бы одного из них

Фото: File Photo, Reuters Джо Байден и Дональд Трамп намерены сделать все возможное, чтобы победить на выборах-2024, но не все американцы были бы счастливы видеть на посту президента хотя бы одного из них

Фото: File Photo, Reuters

Прогнозы лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла сбываются. Как он и предсказывал несколько месяцев назад, претендентов на пост главы государства от консерваторов становится с каждым днем все больше и больше. Вслед за экс-президентом Дональдом Трампом, начавшим свою кампанию еще в ноябре, о президентских амбициях объявила на этой неделе и экс-постпред США при ООН Никки Хейли. На очереди, как ожидается, бывший вице-президент Майк Пенс и экс-госсекретарь Майк Помпео.

Не объявил пока о своем выдвижении самый сильный конкурент Дональда Трампа — губернатор Флориды Рон Десантис.

Ожидается, что он объявит о планах побороться за номинацию не раньше мая, когда местные законодатели уйдут на каникулы. CNN называет господина Десантиса «уникальным активом», который многие республиканцы готовы поддержать.

Губернатор, согласно источникам телеканала, уже собирает предвыборный штаб. Однако официально говорить он об этом не готов. «Я трачу свое время на то, чтобы показывать результаты жителям Флориды и бороться против Джо Байдена. Я не трачу время на то, чтобы очернять других республиканцев»,— сказал господин Десантис, когда его спросили о возможном столкновении с Дональдом Трампом в борьбе за номинацию.

Пока губернатор Флориды решает региональные вопросы, его место, по замечанию Politico, стремится занять Майк Пенс. Подтверждение этому — недавние выступления бывшего вице-президента в Миннесоте и Айове, где он обрушился с критикой на гендерную политику американских школ и так называемую критическую расовую теорию (комплекс идей, провозглашающий расизм неотъемлемой частью истории США, которая, как и американский образ жизни, подлежит коренному пересмотру). Таким образом господин Пенс пытается выставить себя в качестве альтернативы Рону Десантису, который такую линию давно проводит у себя в штате.

Однако пока Майк Пенс, несмотря на усердие, не представляется американцам достойным кандидатом. Например, согласно исследованию авторитетного института по изучению общественного мнения Quinnipiac University, предложившему респондентам выбрать из 14 кандидатов-республиканцев, за господина Пенса высказались лишь 4% избирателей. У Никки Хейли, которая провозгласила готовность американцев «отказаться от устаревших идей и выцветших имен из прошлого», чуть больше — 5%, но и это вряд ли можно назвать успехом.

Когда социологи сократили список с 14 кандидатов до четырех (Дональда Трампа, Рона Десантиса, Никки Хейли и Майка Пенса), распределение сил практически не изменилось. Экс-президент и губернатор Флориды получили 43% и 41% голосов соответственно. 6% проголосовали за Никки Хейли и 4% — за Майка Пенса.

При этом и Дональд Трамп, и Рон Десантис, согласно другому опросу — от Reuters / Ipsos — представляют серьезную угрозу для Джо Байдена в потенциальной борьбе за президентское кресло.

В противостоянии один на один с президентом Дональд Трамп набрал бы 42% среди зарегистрированных избирателей по сравнению с 39% у Джо Байдена, что находится в пределах статистической погрешности в четыре процентных пункта. Результаты Рона Десантиса в гипотетической битве с Джо Байденом — 41% против 38%.

Негатив в отношении американского президента связан прежде всего с экономикой. Избиратели, несмотря на некоторые поводы для оптимизма в этой сфере, не чувствуют их в повседневной жизни. Согласно опросу, лишь 36% довольны тем, как Джо Байден управляется с экономикой. «Такое ощущение, что есть некое несоответствие между тем, как работает экономика, и тем, как люди чувствуют себя за кухонным столом»,— заявила агентству Reuters стратег-демократ Дженнифер Холдсуорт.

Популярность Джо Байдена также страдает из-за его преклонного возраста. Он и так уже самый пожилой президент за всю историю США. 51% демократов считает, что их 80-летний лидер физически неспособен выдержать второй срок президентского правления.

В результате, как показывает опрос Reuters / Ipsos, избиратели-демократы выражают меньшую поддержку президенту Джо Байдену в вопросе выдвижения его кандидатуры на второй срок, чем республиканцы — Дональду Трампу.

52% зарегистрированных демократов уверены, что Джо Байдену не следует баллотироваться. Для сравнения, 40% республиканцев заявили, что Дональду Трампу не стоит снова бороться за президентское кресло.

Таким образом, многие американцы без энтузиазма ждут возможный матч-реванш между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Однако если республиканцам есть из кого выбирать, то у демократов с этим серьезная проблема. Согласно опросам, другие потенциальные кандидаты-демократы популярны куда меньше, чем Джо Байден. Так, за сенатора Берни Сандерса готовы проголосовать 13% американцев, за вице-президента Камалу Харрис — 12%, а за министра транспорта Пита Буттиджича — 10%.

Екатерина Мур, Вашингтон