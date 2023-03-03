Зарубежные СМИ: Как в США идет расследование о штурме Капитолия?

Министерство юстиции США разрешило привлечь к ответственности Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия. Ведомство заявило, что иммунитет бывшего президента не распространяется на его речи, произнесенные 6 января 2021 года. В тот день американский Конгресс собирался утвердить результаты голосования на прошедших выборах. Однако сторонники республиканца прорвались в здание и сорвали заседание. В итоге после этих беспорядков более полутора десятков человек подали гражданские иски против Дональда Трампа за физические и психологические травмы. Впрочем, сам он считает, что обладает абсолютным иммунитетом и потому не может быть ответчиком. Перспективы этого дела и его последствия для Трампа в предстоящей президентской гонке стали одной из главных тем на страницах иностранных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julio Cortez / AP Фото: Julio Cortez / AP

Американское Министерство юстиции сделало громкое заявление про Дональда Трампа в ответе на запрос Апелляционного суда, который рассматривает иск двух полицейских и 11 конгрессменов-демократов, пишет Politico. По их словам, они пострадали во время январского нападения на Капитолий, после того как республиканец обратился с речью к своим сторонникам. Трамп с этим не согласен и подчеркивает, что на тот момент еще был главой государства. Однако, по мнению Минюста, в обязанности президента не входит подстрекательство к неминуемому насилию в частном порядке и такое поведение явно выходит за рамки Конституции.

Адвокаты Трампа в ответ на претензии Минюста заявили, что бывший президент неоднократно призывал к миру, патриотизму и уважению к правоохранительным органам, пишет The Wall Street Journal. По мнению представителей политика, суды должны выносить решения в пользу экс-главы Штатов в кратчайшие сроки и отклонить необоснованные иски. Однако в первой инстанции это сделать не удалось. Ранее требования бывшего президента об иммунитете отклонил федеральный суд в Вашингтоне. Судья тогда решил, что речи Трампа касались его усилий остаться на своем посту на второй срок.

Однако власти не спешат с окончательным решением по Трампу, подчеркивает The Washington Post. Апелляционный суд в нерешительности попросил Министерство юстиции высказать свое мнение, пишет издание и уточняет, что у ведомства на подготовку ответа ушло несколько месяцев.

Если инстанция все же встанет на сторону Министерства юстиции и разрешит судебный процесс по искам против Трампа, то это может увеличить массу судебных издержек, с которыми республиканец столкнется в ходе своей президентской кампании 2024 года, подчеркивает The New York Times. Издание напоминает, что суд округа Колумбия сейчас выясняет, правомерно ли политик, будучи президентом, пренебрежительно отозвался о писательнице Джин Кэрролл. Женщина обвинила его в изнасиловании в 1990-х годах и при этом подала в суд за клевету.