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Коммерсантъ FM
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Прокуратура Нидерландов требует два года тюрьмы для футболиста «Спартака» Промеса по делу о попытке убийства

Прокуратура Нидерландов запросила два года тюрьмы для футболиста Квинси Промеса, сообщает AD. Спортсмена обвиняют в попытке непредумышленного убийства.

Квинси Промес

Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Квинси Промес

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным обвинителей, летом 2020 года Промес ударил ножом своего двоюродного брата. Футболиста якобы возмутило то, что молодой человек украл у собственной матери (тети спортсмена) драгоценное ожерелье. По словам адвоката пострадавшего, инцидент спровоцировал у того «посттравматический стрессовый синдром».

Покушение на убийство или даже попытку непредумышленного убийства суд не считает доказанными, несмотря на аргументы прокуратуры, поскольку удар пришелся в колено, а угрожающие выкрики могли ничего и не значить. Представители потерпевшего тем временем потребовали от футболиста выплаты компенсации в размере более €1 млн.

Сам Квинси Промес на процессах не присутствует. Прокуратура не дает спортсмену гарантий сохранения свободы в том случае, если тот вернется в Нидерланды. Сейчас 31-летний футболист выступает в составе московского «Спартака». Ранее Минспорта РФ отказалось содействовать игроку в получении российского гражданства, несмотря на ходатайства от представителей столичного клуба.

Подробнее о перипетиях карьеры голландского полузащитника — в материале «Ъ FM» «В России карьере Квинси Промеса ничего не угрожает».

Григорий Лейба

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