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Коммерсантъ FM
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«В России карьере Квинси Промеса ничего не угрожает»

Владимир Осипов — о скандале вокруг футболиста

Квинси Промес пропустит зарубежные сборы «Спартака» из-за угрозы депортации — футболист не полетит в Объединенные Арабские Эмираты, куда красно-белые отправляются 13 января. По информации СМИ, спортсмен замешан в уголовном деле о контрабанде наркотиков, и на родине в Нидерландах ему грозит тюремный срок. При этом между страной и ОАЭ существует договор о взаимной высылке преследуемых лиц. Встреча главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля с представителями российских СМИ ситуацию не прояснила. Что теперь будет с карьерой Квинси Промеса? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В истории Квинси Промеса слишком много неизвестного: пока все, что обсуждают в СМИ, это лишь информация, которую опубликовало нидерландское издание AD. Так что рассказ о некоем грузе кокаина в 400 кг, с транспортировкой которого якобы был связан игрок «Спартака», который еще и заплатил за утерю партии штраф в €250 тыс., вполне может оказаться не совсем достоверным. Например, первое, что бросается в глаза, это несостыковка в сумме и объеме товара. В России хорошо знают, сколько стоит 400 кг кокаина. Именно столько нашли в посольстве РФ в Аргентине в 2018 году, и тогда называлась сумма в €50 млн.

Как Квинси Промес вернулся в &quot;Спартак&quot;

Как Квинси Промес вернулся в "Спартак"

Главным же доказательном вины Промеса, опять же, по мнению голландского издания, является лишь то, что в телефоне задержанного наркоторговца оказался номер футболиста. Но реакция российских представителей прессы на публикацию оказалась бурной. Масла в огонь добавила попытка изолировать красно-белых от журналистов. В итоге комментарий все-таки пришлось дать. Но ни на один вопрос при этом в клубе не ответили. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль так же, как и руководитель пресс-службы Дмитрий Зеленов, упирал на отсутствие фактов в этом деле: «Действительно пока нет фактов, нет ничего нового. Это только сообщения в прессе. Мы не можем действовать, исходя из сообщений в СМИ, мы действуем, исходя из фактов».

Но слова словами, а действия — действиями. Как раз то, что «Спартак» не взял Промеса на сборы в Объединенные Арабские Эмираты, — это факт. И как бы господин Абаскаль ни объяснял, что это вызвано лишь физическим состоянием голландца, поверить в это на фоне скандала сложно. Скорее всего клуб не хочет рисковать, ведь в ОАЭ Промеса вполне могут задержать правоохранительные органы, рассказал “Ъ FM” адвокат, эксперт по международному праву Александр Хаминский: «Некоторые страны могут оказаться лояльнее к запросам голландцев, чем Российская Федерация. Кроме того, законодательство ОАЭ подразумевает определенные юридические действия в отношении Промеса, если по нему пришел запрос.

Его могут задержать до выяснения обстоятельств. В этом есть, конечно, риски».

При этом в России Промесу опасаться нечего, даже если на родине игрока обвиняют в таком серьезном нарушении закона, как торговля наркотиками, уверен господин Хаминский: «Необходимо установить, предоставила ли сторона, направившая запрос о задержании, доказательства причастности спортсмена к преступлению. С этим могут быть, конечно, большие проблемы. Потому что, кроме информации в СМИ, никаких достоверных сведений пока нет. Так что с высокой долей вероятности российский суд откажет голландской стороне в экстрадиции Квинси Промеса».

К тому же, не будем забывать, что для Промеса проблемы с законом — дело привычное. Пару лет назад он уже мог сесть в тюрьму на родине за то, что ударил ножом на домашней вечеринке некоего родственника. Но тогда это не помешало «Спартаку» подписать с игроком контракт и платить ему €3,5 млн за сезон. Так уж устроен наш футбольный мир. Вспомните, Александр Кокорин и Павел Мамаев, игроки «Зенита» и «Краснодара», достаточно быстро нашли себе клубы сразу после выхода из тюрьмы. Первый при этом еще умудрился и в итальянскую «Фиорентину» уехать, а сейчас играет за кипрский «Арис».

Так что в РФ карьере Промеса ничто не угрожает. Контракт со «Спартаком» у него до 2024 года. В еврокубках российские клубы в ближайшее время принимать участие не будут. Что касается репутационных потерь клуба, давайте смотреть правде в глаза — в нашей стране такие мелочи мало кого интересуют.

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