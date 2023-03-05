На фоне сложенных и скрученных обстоятельств

На минувшей неделе в Барселоне состоялась первая после пандемии COVID-19 международная выставка мобильных технологий Mobile World Congress (MWC). Многие участники решили поддержать наметившийся недавно тренд на сгибаемые дисплеи и представили целую россыпь гаджетов не только со складными экранами, но и со способными растягиваться или сворачиваться в трубочку. Производители же сетевого оборудования и соответствующего ПО подписали на MWC 2023 множество соглашений о сотрудничестве в развитии таких программ, как Open RAN и сетей 5G.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители международной выставки мобильных технологий MWC 2023 в Барселоне

Фото: Nacho Doce, Reuters Посетители международной выставки мобильных технологий MWC 2023 в Барселоне

Фото: Nacho Doce, Reuters

В телефоне такая приятная гибкость образовалась

На фоне традиционного отсутствия на MWC новых релизов от таких компаний, как Samsung, Apple или Sony, предпочитающих объявлять о премьерах своих гаджетов на собственных мероприятиях, львиную долю внимания в нынешнем году захватили китайские производители. Xiaomi и BBK устроили настоящую гонку супербыстрых зарядных устройств и супербыстро заряжаемых телефонов. Компания Realme, мобильное подразделение BBK, представила смартфон GT3, который стал первым в мире телефоном, поддерживающим зарядку SuperVOOC на 240 Ватт. Она способна полностью зарядить батарею 4,500 mAh всего за девять с половиной минут. Впрочем, и такие скорости в ближайшее время можно превзойти. Компания Redmi, подразделение Xiaomi, показала зарядное устройство на 300 Ватт, которое заряжает батарею 4,100 mAh ее телефона Redmi Note 12 Discovery всего за пять минут.

Привлечь покупателей не силой зарядки, но гибкостью экрана предпочел другой китайский производитель, Honor. Его модель со сгибающимся дисплеем Magic Vs, по заявлению самой компании, может выдержать 400 тыс. складываний, прежде чем можно будет заметить какие-то следы сгиба. Это вдвое больше, чем у нынешнего сгибающегося флагмана от Samsung — Z Fold 4.

Американская же Motorola Mobility, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, сыграла на ностальгических чувствах, представив реинкарнацию своей модели Rizr — слайдера из 2000-х годов.

В новом концепте Moto Rizr дисплей разворачивается подобно рулонной шторе — скручивается в корпус или выдвигается оттуда по нажатию кнопки либо автоматически — при проигрывании полноформатного видео или при наборе текстового сообщения. В профиль смартфон похож на слайдер, отдаленно напоминая Rizr нулевых. Когда дисплей сложен, он может показывать уведомления даже на тыльной стороне устройства, вся его поверхность остается рабочей.

В свою очередь, сама Lenovo представила концепт ноутбука с раздвижным дисплеем. В компактном режиме гаджет имеет диагональ экрана 12,7 дюйма, а в развернутом состоянии дисплей может увеличиваться до 15,3 дюйма, «выезжая» из-под клавиатуры. Обозреватели уже успели отметить, что концепт похож на модель, вполне готовую к началу продаж. Цена на новинку еще не объявлена, но звучат предположения, что она может быть сопоставима с ценой $2,5 тыс. на уже продающийся ноутбук Lenovo X1 Fold со сгибающимся дисплеем.

Давайте дружить сетями

Нынешний мобильный конгресс в Барселоне оказался богат и на всевозможные партнерства между производителями сетевого оборудования и соответствующего ПО. Одной из самых «горячих» тем на мировом рынке остается развитие концепции Open RAN, которая подразумевает сотрудничество между телекоммуникационными компаниями самых разных стран и сегментов.

Radio Access Network (RAN) — унифицированное/совместимое сетевое оборудование, которое позволяет, например, сотовому оператору пользоваться оборудованием от разных производителей, а не эксклюзивно от какого-то одного. В свою очередь, концепция Open RAN подразумевает открытый для операторов ПО/интерфейс сетевого оборудования — по аналогии с концепцией open source.

Для обеспечения общего доступа разным провайдерам система Open RAN базируется в основном на облачных платформах. Для создания подобных общих облачных платформ производителям оборудования/ПО необходимо достичь соответствующей договоренности друг с другом, а сотовым операторам — договориться с ними об использовании таких платформ. Это сотрудничество осуществляется в рамках O-RAN Alliance, который был основан в 2018 году пятью компаниями: американской AT&T, китайской China Mobile, немецкой Deutsche Telekom, японской NTT DOCOMO и французской Orange. Международный альянс был создан на базе уже существовавших к тому времени крупнейших национальных RAN-альянсов: американского xRAN Foundation и китайского C-RAN.

Сейчас в O-RAN Alliance входит уже более 300 компаний по всему миру. Причем это не только производители сетевого оборудования и провайдеры сетевых услуг, но и исследовательские организации и учебные заведения, например Исследовательский центр беспроводных технологий и интернета вещей при американском Северо-Восточном университете (Бостон, штат Массачусетс) и тайваньский Национальный исследовательский университет Ян-Мин (Тайбэй). Альянс сообщает, что входящие в него мобильные операторы обслуживают в общей сложности 4,5 млрд абонентов по всему миру.

В рамках концепции Open RAN на MWC-2023 были заключены новые соглашения.

Американский телекоммуникационный оператор AT&T, американский производитель 5G-архитектуры EdgeQ и американский производитель сетевого оборудования Juniper Networks объявили о партнерстве с британским сотовым оператором Vodafone, одним из ключевых членов O-RAN Alliance.

В ходе этого партнерства американские компании будут развивать и интегрировать свои системы и услуги для совместного использования в проекте Open RAN.

В свою очередь, южнокорейская Samsung представила систему vRAN 3.0 — новое поколение виртуализированного ПО, которое помогает мобильным операторам использовать его совместно или по отдельности, чтобы оценить работу своих сетей. Это ПО замеряет энергоэффективность сетей, оптимизирует производительность и передачу данных, анализирует трафик и сбои в работе сети.

Еще одной ключевой темой MWC-2023 стало дальнейшее развитие сетей 5G и сотрудничество компаний в этом направлении. Производитель телекоммуникационного оборудования Cisco Systems и корпорация Intel подписали соглашение о партнерстве в развитии частных 5G-сетей, созданных для одной компании/организации. В рамках партнерства Cisco и Intel создадут общую архитектуру для работы этих сетей в таких отраслях, как интернет вещей, машиностроение, логистика. Обе компании рассчитывают, что совместные разработки в области частных сетей 5G заинтересуют их партнеров, клиентов и подрядчиков, работающих не только в США, но и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тему развития частных сетей 5G поддержал в Барселоне и крупный китайский производитель оборудования ZTE Corporation. Компания представила суперкомпактное устройство, позволяющее развернуть работу частной сети 5G буквально со стола.

Станция ZTE Mini5GC представляет собой 5G-модем, который помещается в обычный кейс формата А3. Компания заявляет, что это устройство является самым миниатюрным 5G-модемом в мире.

«При помощи нашей мини-станции частная сеть 5G может быть развернута в таких труднодоступных для обычного оборудования местах, как, например, нефтяная платформа, солнечная или ветряная электростанция в отдаленном районе, высокоскоростной поезд, самолет. Это позволит компаниям и их сотрудникам использовать все возможности современного сетевого оборудования, невзирая на сложные внешние обстоятельства».

Евгений Хвостик