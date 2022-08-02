Осколково прежней роскоши

«Фонд Сколково», технопарк и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») попали под новые американские санкции. Это грозит организациям ограничением доступа к американским технологиям и может серьезно осложнить разработку телеком-оборудования на открытом интерфейсе, а также для связи поколения 6G, на что до последнего времени в РФ возлагались большие надежды. Для развития этих технологий важна глобальная кооперация по техстандартам и выбору частот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США) 2 августа внесло в санкционные списки (SDN, Specially Designated Nationals List) ряд российских физических лиц и компаний, в числе которых структуры «Сколково»: «Фонд Сколково» (осуществляет поддержку технологического предпринимательства в России и коммерциализацию результатов научно-исследовательской деятельности), ООО «Технопарк Сколково» (юрлицо, которое управляет инфраструктурой, где размещаются стартапы, работающие в экосистеме «Сколково») и «Сколтех», (занимается разработкой технологий, в том числе телекоммуникационных).

Включение компаний в санкционные списки предполагает ограничение любого взаимодействия с подсанкционными лицами, в том числе предоставления технологий, которые регулируются положениями экспортного контроля, напоминает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. В «Сколтехе», «Фонде Сколково» и «Технопарке Сколково» отказались от комментариев.

«Сколтех» с 2019 года занимается разработкой телеком-оборудования на открытой архитектуре OpenRAN (позволяет совмещать различные решения на сети за счет открытых интерфейсов) для базовых станций 4G и 5G. Институт занимается разработкой стандартов OpenRAN на международном уровне в рамках Альянса O-RAN. В области разработки базовых станций «Сколтех» сотрудничает с МТС, которая протестировала базовую станцию 5G на этой архитектуре в ноябре 2021 года. В МТС отказались от комментариев.

На фоне ухода из России из-за санкций западных производителей телеком-оборудования Nokia, Ericsson и остановки поставок со стороны китайской Huawei OpenRAN может позволить российским разработчикам использовать совместимые компоненты и технологии зарубежных вендоров.

Сейчас на рынке действует проприетарная (закрытая) модель, когда поставщик делает все элементы сети и на каждом участке стоит оборудование одного вендора. До начала военных действий на Украине более 95% поставок приходилось на Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE.

Кроме того, «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (НИИР) собираются к 2025 году разработать отечественное оборудование связи шестого поколения (6G). Для реализации проекта организации запрашивают из бюджета 30 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 июля).

Опрошенные “Ъ” эксперты и участники телеком-рынка считают, что санкции осложнят работу «Сколтеха» как над проектом по разработке оборудования 6G, так и над текущими решениями в OpenRAN. На 6G нужны огромные ресурсы, и в первую очередь квалифицированные кадры, а также международная кооперация в части согласования частот и техстандартов, которые разрабатываются глобально, говорит собеседник “Ъ” на рынке телекоммуникаций: «Без участия в этом процессе создание оборудования в этом стандарте невозможно». Кроме того, «Сколтех» не сможет больше участвовать в разработке стандартов в рамках Альянса O-RAN, поскольку участие в организации платное, а из-за санкций она больше не сможет принимать платежи от института, объяснил другой собеседник “Ъ”.

Президент Zelax (производит отечественное телекоммуникационное оборудование) Сергей Сухман говорит, что санкции, введенные в отношении «Сколтеха», затруднят приобретение аппаратной части, а также компонентов, которые потребуются для выпуска оборудования. «Но думаю, что российские компании уже научились обходить такие ограничения. Поэтому работы по этому направлению продолжатся, хотя и потребуют дополнительных финансовых ресурсов»,— говорит господин Сухман.

Включение в SDN-лист закрывает доступ к американским поставщикам, любым закупкам в долларах, заставляет изменить пул контрагентов и логистические цепочки, добавляет Антон Именнов.

Конечно, для открытой архитектуры в открытом доступе публикуется полное описание или описание тех частей, которыми хочет поделиться разработчик или интегратор, теоретически доступ к открытым ресурсам может быть сохранен, допускает юрист. «Но иногда для бизнес-процессов, связанных с открытой архитектурой, могут потребоваться лицензионные соглашения, которые заключены не будут, так как риски для американских лиц слишком высоки»,— говорит господин Именнов.

Никита Королев, Юлия Тишина