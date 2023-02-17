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Спрос на ноутбуки в островном удовлетворен

Тайваньская MSI опередила Huawei и Lenovo по объему поставок в РФ

Объем поставок ноутбуков в Россию в 2022 году сократился почти на 30%, до 3,38 млн устройств, подсчитали в GS Group. В конце года поставщики не только импортировали устройства Huawei и Lenovo, но и резко увеличили ввоз ноутбуков тайваньской MSI. Объемы поставок бренда выросли в шесть раз по сравнению с четвертым кварталом 2021 года, а сама компания начала размещать рекламу в российских СМИ. MSI хорошо знакома геймерам, говорят аналитики. Но общего роста спроса на игровые устройства ритейлеры не видят.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился со данными аналитического центра GS Group по поставкам в Россию ноутбуков в течение 2022 года. Их них следует, что в страну за год ввезено 3,38 млн устройств, что на 29,6% меньше, чем в 2021 году. Больше всего было поставлено ноутбуков тайваньской MSI (556 тыс., 16% в штуках), Huawei (428 тыс., 13%) и Lenovo (415 тыс., 12%) из материкового Китая. Американская HP, которая в 2021 году поставила больше всего ноутбуков в Россию относительно других брендов (1,1 млн, 23%), по итогам 2022 года расположилась на четвертом месте с 377 тыс. устройств (11%).

Импорт ноутбуков в Россию (тыс. штук)

Бренд 2021 год 2022 год
MSI 138 556
Huawei 182 428
Lenovo 841 415
HP 1 106 377
Asus 758 321
Acer 621 254
Apple 396 177
Honor 231 174
Raybook 0 74
Dell 210 68
Irbis 92 68
Digma 49 49
Xiaomi 9 43
Thunderobot 0 36
F+ 0 34
Прочие 174 309

Источник: GS Group.

Поставки ноутбуков MSI в четвертом квартале выросли на 511% год к году. В последние три года они были относительно невелики, составляя 7–53 тыс. в квартал. Однако объемы начали увеличиваться в третьем квартале 2022 года — была ввезена 181 тыс. ноутбуков бренда (33% от всех поставок за квартал), а в четвертом — уже 326 тыс. (24%). Это больше, например, чем у Huawei: в третьем и четвертом кварталах поставщики бренда ввезли в Россию соответственно 156 тыс. и 168 тыс. ноутбуков марки. Еще по итогам 11 месяцев на MSI приходилось только 11% рынка, а первенство разделяли HP и Lenovo, занимавшие по 15% (см. “Ъ” от 16 декабря 2022 года).

MSI позиционирует себя как бренд высокопроизводительных компьютеров для игр и создания контента, в его линейке есть и ноутбуки для бизнеса. В отличие от многих производителей электроники, компания не сообщала об остановке поставок в Россию из-за военных действий на Украине и, как выяснилось, даже продолжает инвестиции в продвижение. Согласно маркировкам рекламы, дочерняя структура MSI в России (ООО «ЭмЭсАй Компьютер») с ноября 2022 года заказывает материалы в российских изданиях, ориентированных на геймеров: «Игромания», DTF, «Навигатор игрового мира».

Статистика GS Group также свидетельствует о некотором восстановлении поставок ноутбуков тайваньской Asus (бренд занял пятое место по объему поставок в 2022 году, опустившись с третьего — в 2021 году). В четвертом квартале в РФ ввезено 159 тыс. ноутбуков Asus, хотя во втором и третьем — поставки снижались до 1 тыс. и 9 тыс. соответственно. В марте 2022 года компания сообщала, что отгрузки устройств в Россию «фактически остановились». В MSI и Asus не ответили на запросы “Ъ”.

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили “Ъ”, что более 30% розничных продаж ноутбуков в 2022 году пришлось на китайские бренды, а в третьем и четвертом кварталах доля этих производителей на рынке достигала 40–45%, «позиции компаний из Китая усилились как за счет уже ранее присутствующих брендов, так и за счет новых, знакомых россиянам по другим категориям цифровой техники». Представитель ретейлера отметил, что на игровые ноутбуки в 2022 году пришлось чуть более 15% от общих продаж, при этом в третьем и четвертом кварталах первое место в самой сети занял китайский бренд Thunderobot. По данным GS Group, в 2022 году в Россию было ввезено 36 тыс. ноутбуков Thunderobot (14-е место по объему поставок).

В «Ситилинке» долю игровых ноутбуков среди всех продаж ноутбуков в 2022 году оценили в 16%, что «соответствует показателю предыдущего года». Роста спроса на игровые ноутбуки в последнее время не наблюдалось, наоборот, сегмент стал немного слабее, уточнили “Ъ” в дистрибуторе Merlion. «Это связано с доступностью на рынке игровых видеокарт по разумным ценам»,— отметили там.

Бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Антон Фомин называет MSI самым доступным из известных потребителю брендов ноутбуков — «его узнаваемость достаточно высока, особенно в сегменте гейминга». По его словам, поставщикам удобно работать с брендом в том числе и потому, что «производитель готов работать с российским рынком».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев

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