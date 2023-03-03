ФАС усомнилась в законности решения свердловского РЭК изменить тарифы на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала решение Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области об изменении тарифов на электроэнергию и сочла, что комиссия могла допустить нарушения закона. Ответ ФАС на соответствующий запрос в своих соцсетях опубликовал лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев.

«Требования гарантирующих поставщиков и сетевых организаций Свердловской области о перепрограммировании приборов учета за счет населения могут содержать признаки нарушения действующего законодательства в электроэнергетике и жилищного законодательства»,– говорится в документе.

Уточняется, что начисление платы за электроснабжение по тарифам, дифференцированным по зонам суток, и без направления гарантирующим поставщикам письменных уведомлений о выборе одноставочного тарифа на электроэнергию, может содержать признаки нарушения прав потребителей электрической энергии.

Александр Ивачев направил запросы в ФАС и прокуратуру Свердловской области, требуя проверить законность решений РЭК, 7 февраля. Коммунисты заявили, что РЭК занялась «самоуправством», когда в декабре прошлого года повысила тарифы на электроэнергию на 35%. В КПРФ отметили, что комиссия проигнорировала постановление правительства РФ и указ губернатора Евгения Куйвашева, которые устанавливали индексацию стоимости услуг в декабре лишь на 9%. Кроме того, указ губернатора не допускал повышения тарифов в течение всего 2023 года.

«Тарифное расписание двухтарифных приборов учета, как сказано в запросах, установлено таким образом, что энергопотребление в выходные и праздничные дни круглосуточно учитывается по зоне ''ночь'', что не соответствует интервалам тарифных зон суток. Поэтому с 1 января размер платы за электроэнергию определяется только по одноставочному тарифу»,– следует из запроса КПРФ.

18 февраля в парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге прошел митинг против рост цен на электроэнергию и взносов за капремонт, а также отмены «ночного» тарифа на электричество в выходные и праздничные дни. Акцию, которую организовало региональное отделению КПРФ, посетило около 70 человек.

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