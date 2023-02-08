Свердловские коммунисты просят ФАС и прокуратуру проверить законность повышения цен на электричество

Лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев направил запросы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и прокуратуру региона, требуя проверить законность решений Региональной энергетической комиссии (РЭК), связанных с установкой тарифов на электричество. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Коммунисты считают, что РЭК занялась «самоуправством», когда в декабре прошлого года повысила тарифы на электроэнергию на 35%. В КПРФ отметили, что комиссия проигнорировала постановление правительства РФ и указ губернатора Евгения Куйвашева, которые устанавливали индексацию стоимость услуг в декабре лишь на 9%. Кроме того, указ губернатора не допускал повышения тарифов в течение всего 2023 года.

«Следует также отметить, что тарифное расписание двухтарифных приборов учета, как сказано в запросах, установлено таким образом, что энергопотребление в выходные и праздничные дни круглосуточно учитывается по зоне ''ночь'', что не соответствует интервалам тарифных зон суток. Поэтому с 1 января 2023 года размер платы за электроэнергию определяется только по одноставочному тарифу. И потребители будут вновь переплачивать», – следует из запроса КПРФ.

Ранее свердловским коммунистам запретили провести митинг в Екатеринбурге против повышение тарифов ЖКХ. В КПРФ намерены обжаловать это решение.

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