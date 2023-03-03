В Москве прошла церемония прощания с Глебом Павловским

В Центральной клинической больнице в Москве завершилась церемония прощания с политологом Глебом Павловским. На ней присутствовали около 100 человек — его близкие, друзья и коллеги, сообщает ТАСС.

Глеб Павловский умер 26 февраля Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой в после тяжелой и продолжительной болезни. Ему был 71 год.

Он занимал должность заместителя председателя правления издательского дома «Коммерсантъ» в 1991–1992 годах, в 1994–1995-м был редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти», в 1995–1996-м — учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда». С октября 2005-го по апрель 2008 года вел программу «Реальная политика» на НТВ.

В 1995 году Глеб Павловский основал «Фонд эффективной политики», который разработал президентскую кампанию Владимира Путина в 2000-м. Также Глеб Павловский участвовал в избирательной кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.

О жизненном пути Глеба Павловского — в некрологе «Ъ» «Цвета власти».

Олеся Павленко