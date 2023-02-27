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Цвета власти

Умер Глеб Павловский

Скончался Глеб Павловский — политик, создавший значительную часть российской политической реальности. Он был одним из очень немногих российских интеллектуалов, преодолевших и страх обрести власть, и страх остаться без нее, но с неизбежной тяжкой ответственностью за это временное обретение. Но не это, а философия языка власти была основным предметом его неутолимого любопытства — и главные его достижения именно в этой области, где Павловскому всегда было одиноко, неуютно, но необходимо быть.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Человек, создававший и разрушавший в российской власти десятки и сотни репутаций, неизбежно будет и после своей смерти человеком, о котором разнообразно будут отзываться. Узнав, что Глеб Олегович болен и шансов на его выздоровление не существует, в первую очередь я представил себе именно этот неизбежный сегодняшний день. Ведь его всегда было легко не понимать. Понятно, что желание воспользоваться именно таким днем для уверенного подведения итогов закончившейся жизни наиболее сильно в тех, о ком решительно нечего сообщить уже сейчас,— само по себе это не имеет значения, уж если что-то делается значимое, то без оглядки на то, что про это потом напишут. Страшно было не за Павловского — публичное лицо: в этом качестве Глеб последние лет десять был своим наиболее последовательным, умным, уверенным и беспощадным критиком, превосходящим возможности любого стороннего лица. Страшно было за то, что теперь уже в последний раз его совершенно уникальный и крайне необходимый всякому, кто имеет дело с властью в России, персональный опыт будет с негодованием и равнодушием отвергнут: мы — не такие.

А ведь Павловский — действительно один из немногих людей, который в состоянии внятно, подробно и точно рассказать о том, что такое политическая власть, почему она устроена так, а не иначе, почему наши идеалы при практической реализации во власти превращаются в нечто чудовищное, а также почему людям, занимающимся властью, по итогам этой практической реализации всегда припишут что угодно, но не стремление к идеалам, и это будет справедливо по форме, а то, что это несправедливо по существу,— никого не волнует. В сущности, прекрасную Россию будущего он пошел строить во власть одним из первых, причем — намного лучше других понимая, насколько это безнадежная и опасная, прежде всего для себя самого, задача. Проблема, как всегда, была в том, что это у него получалось до поры до времени почти идеально: в нынешней политической системе в ее, скажем так, теоретической форме все работает как часы, реальная, а не благородно вымышленная политика была действительно эффективна с точки зрения практических задач власти. Но основные изменения происходили внутри операторов этой политической машины: к концу 2011 года, когда Павловский де-факто после пятнадцати лет активного участия во внутренней политике ее покинул, он уже отлично знал, что так нельзя. Можно ли иначе? Надо думать, надо пробовать.

И это ведь, если подумать, с ним было не первый раз: какой силы любопытство могло повлечь в диссидентское движение человека, несколько раз входившего и выходившего из него с перерывами на Бутырки и ссылку? Да еще и с такими жестами, за которые многие посчитают вправе объявить тебя предателем. Многие, но не все — те, кто захочет понять, что он такое сделал, что вообще у него в голове, останутся рядом с ним или по крайней мере не против него, и надолго — на всю жизнь, сколько осталось.

Чем известен Глеб Павловский

Власть в России всегда отталкивается интеллектуалами при всей ее привлекательности. Ее обретение в русской культуре всегда одновременно вожделение и объект брезгливости — зелен виноград, мы пойдем другим путем, мы-то не они. Вы — такие же и вынуждены будете быть такими же: это заложено в языке власти как таковой, в ее синтаксисе, в ее буквах, Павловский именно вам показал буквально на себе, почему даже в тюремной камере быть в оппозиции для своих убеждений, для своих ценностей много безопаснее, чем быть во власти, обладать ей. Это даже не искушение, это властная механика. Вы и сами не заметите, как ради дел, вполне необходимых для реализации своих идеалов, вы превратитесь в лицо, боящееся глянуть в зеркало. Как хорошо этого всего не понимать — идеальному политическому деятелю хорошо быть несколько ограниченным или по крайней мере мало рефлексирующим человеком. Помогает отсутствие времени на раздумья: те, кто может позволить себе потом писать мемуары, в них всегда умнее, чем по итогу своего правления. Но в мемуарах, скорее всего, не будет того, что в Павловском было при жизни, сколько мы его знали: трезвости взгляда на себя, не ограничивающего будущие действия и твердо осознающего, что политическая культура складывается из вещей жестких, неприглядных и неприятных — а вот где глянец, там обманут.

И конечно, я очень пристрастен, поскольку попросту любил Глеба Олеговича как человека: интеллектуальная смелость и объективность по отношению к самому себе всегда была в нем ослепительной, а осознание несовершенства наших способов думать об окружающем мире — убедительным. При всем (опаснейшем!) авангардизме своего сильнейшего ума он был подчеркнуто интеллектуально старомоден и консервативен, и мир, в котором две стороны объявляют друг друга добром и злом, для него никогда не отменял существование реальных добра и зла. Все проще: именно ему было отлично известно, как практически необходимая и неизбежная способность оперативно делить реальность на два цвета создает условия для будущей катастрофы, а не победы, тогда как обычный отказ от такого деления — это просто уступка тому, для кого не существует вообще никаких цветов, кроме своего: красного, зеленого, черного, цвета золота, цвета крови, цветов государственного флага.

Изумляет лишь вечная готовность Павловского, отлично это все знавшего, к реальной политической деятельности — часто спорной, иногда бесспорно плохой, всегда содержательной. Он считал ее при всех рисках обязанностью и необходимостью — и именно в ее сложной, многогранной, практической форме, с неизбежной ответственностью за ошибки и без благодарности за достижения. Конечно, натворим дел. Но если мы не будем делать ничего, ни в чем не участвовать, смотреть беспристрастно и объективно — как мы можем рассчитывать на лучшее? И не надо бояться осуждения — оно неизбежно, и оно не главное.

Дмитрий Бутрин

Фотогалерея

Взгляды и проекты Глеба Павловского

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Глеб Павловский родился в 1951 году в Одессе, окончил школу с золотой медалью. Во время учебы на историческом факультете Одесского госуниверситета увлекся альтернативными взглядами на марксизм и был исключен из комсомола. После преподавал в сельской школе на украинском языке, однако быстро потерял работу за распространение труда Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»

Глеб Павловский родился в 1951 году в Одессе, окончил школу с золотой медалью. Во время учебы на историческом факультете Одесского госуниверситета увлекся альтернативными взглядами на марксизм и был исключен из комсомола. После преподавал в сельской школе на украинском языке, однако быстро потерял работу за распространение труда Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»

Фото: Архив Глеба Павловского

В 1974-м Павловский перебрался в Москву, где поначалу подрабатывал то столяром, то строителем. Спустя четыре года он присоединился к редакционной группе самиздатского журнала «Поиски». Сотрудничество было недолгим. В 1981-м издание закрылось, а в апреле 1982 года Павловский был арестован за антисоветскую деятельность по делу «Поисков». За признание вины на суде ему дали «мягкое» наказание — вместо лагерей три года ссылки в Коми

В 1974-м Павловский перебрался в Москву, где поначалу подрабатывал то столяром, то строителем. Спустя четыре года он присоединился к редакционной группе самиздатского журнала «Поиски». Сотрудничество было недолгим. В 1981-м издание закрылось, а в апреле 1982 года Павловский был арестован за антисоветскую деятельность по делу «Поисков». За признание вины на суде ему дали «мягкое» наказание — вместо лагерей три года ссылки в Коми

Фото: Архив Глеба Павловского

После ссылки Павловский вернулся в Москву, хотя «политическим» дорога туда была закрыта. Остаться в столице журналисту помог первый секретарь московского горкома КПСС Борис Ельцин

После ссылки Павловский вернулся в Москву, хотя «политическим» дорога туда была закрыта. Остаться в столице журналисту помог первый секретарь московского горкома КПСС Борис Ельцин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Разница между диссидентской и неформальной средой для меня была абсолютной. Когда в 1986 году я обнаружил неформальную среду, для меня это был совсем другой мир. В философии диссидентства сама возможность существования этого мира исключалась»&lt;br> Глеб Павловский занялся выпуском журнала «Век XX и мир», который издавался Советским комитетом защиты мира, а также созданием «Клуба социальных инициатив» — первого легального политического кружка перестроечного гражданского общества

«Разница между диссидентской и неформальной средой для меня была абсолютной. Когда в 1986 году я обнаружил неформальную среду, для меня это был совсем другой мир. В философии диссидентства сама возможность существования этого мира исключалась»
Глеб Павловский занялся выпуском журнала «Век XX и мир», который издавался Советским комитетом защиты мира, а также созданием «Клуба социальных инициатив» — первого легального политического кружка перестроечного гражданского общества

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1987 по 1996 год Павловский работал со множеством журналистских проектов — информационной службой «Факт» и созданным на его основе агентством «Постфактум», издательским домом «Коммерсантъ», «Общей газетой», «Огоньком», журналистским обозрением «Среда», «Независимой газетой», «Московским комсомольцем», а также выпускал собственный журнал «Пределы власти»

С 1987 по 1996 год Павловский работал со множеством журналистских проектов — информационной службой «Факт» и созданным на его основе агентством «Постфактум», издательским домом «Коммерсантъ», «Общей газетой», «Огоньком», журналистским обозрением «Среда», «Независимой газетой», «Московским комсомольцем», а также выпускал собственный журнал «Пределы власти»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Одним из главных проектов политтехнолога стал Фонд эффективной политики (ФЭП). Павловский создал ФЭП в 1995 году совместно с Максимом Мейером и Маратом Гельманом (на фото справа, признан иностранным агентом). Организация специализировалась на предвыборных мероприятиях

Одним из главных проектов политтехнолога стал Фонд эффективной политики (ФЭП). Павловский создал ФЭП в 1995 году совместно с Максимом Мейером и Маратом Гельманом (на фото справа, признан иностранным агентом). Организация специализировалась на предвыборных мероприятиях

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Совместно с Гельманом (признан иностранным агентом) в 1997 году Павловский основал одно из старейших общественно-политических интернет-изданий страны «Русский Журнал» и стал его главным редактором

Совместно с Гельманом (признан иностранным агентом) в 1997 году Павловский основал одно из старейших общественно-политических интернет-изданий страны «Русский Журнал» и стал его главным редактором

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 1999 году как проект ФЭПа появилось издание «Газета.ru», также фонд участвовал в создании интернет-изданий Lenta.ru, vesti.ru и strana.ru. К 2002 году Павловский и ФЭП покинули эти проекты &lt;br>На фото: Глеб Павловский (слева) и руководитель администрации президента Александр Волошин (второй справа) на презентации проекта фонда strana.ru в 2000 году

В 1999 году как проект ФЭПа появилось издание «Газета.ru», также фонд участвовал в создании интернет-изданий Lenta.ru, vesti.ru и strana.ru. К 2002 году Павловский и ФЭП покинули эти проекты
На фото: Глеб Павловский (слева) и руководитель администрации президента Александр Волошин (второй справа) на презентации проекта фонда strana.ru в 2000 году

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

«В детстве я много колебался. Я хотел стать волшебником, доктором, любовником и директором порта. Я попробовал все, кроме последнего»

«В детстве я много колебался. Я хотел стать волшебником, доктором, любовником и директором порта. Я попробовал все, кроме последнего»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Свои первые масштабные агитационные кампании фонд проводил для лидера блока «Союза правых сил» (СПС) Сергея Кириенко, который баллотировался на пост мэра Москвы в 1999-м. В 2000 и 2004 годах ФЭП работал над президентскими кампаниями Владимира Путина

Свои первые масштабные агитационные кампании фонд проводил для лидера блока «Союза правых сил» (СПС) Сергея Кириенко, который баллотировался на пост мэра Москвы в 1999-м. В 2000 и 2004 годах ФЭП работал над президентскими кампаниями Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глеб Павловский (слева) и лидер СПС Борис Немцов (в центре) на церемонии открытия молодежного политического форума «TERRA POLITICAE» в 2001 году

Глеб Павловский (слева) и лидер СПС Борис Немцов (в центре) на церемонии открытия молодежного политического форума «TERRA POLITICAE» в 2001 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Павловский консультировал не только российских политиков, но и, например, лидера украинской Партии регионов Виктора Януковича. В августе 2004 года в Киеве был создан «Российский клуб», который не скрывал связей с Фондом эффективной политики. Эта общественная организация проводила активную агитацию в поддержку тогдашнего премьера и будущего президента страны. Спустя два года служба безопасности Украины запретила Павловскому въезд на территорию государства сроком на пять лет

Павловский консультировал не только российских политиков, но и, например, лидера украинской Партии регионов Виктора Януковича. В августе 2004 года в Киеве был создан «Российский клуб», который не скрывал связей с Фондом эффективной политики. Эта общественная организация проводила активную агитацию в поддержку тогдашнего премьера и будущего президента страны. Спустя два года служба безопасности Украины запретила Павловскому въезд на территорию государства сроком на пять лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С октября 2005 года Павловский вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ, которую внезапно покинул в мае 2008-го вскоре после инаугурации президента Дмитрия Медведева. Сам политолог говорил «Ъ», что телевидение было для него нелюбимой средой, а «Реальная политика» — политически мотивированным проектом&lt;br> На фото: Глеб Павловский и заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков (справа) в 2006 году

С октября 2005 года Павловский вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ, которую внезапно покинул в мае 2008-го вскоре после инаугурации президента Дмитрия Медведева. Сам политолог говорил «Ъ», что телевидение было для него нелюбимой средой, а «Реальная политика» — политически мотивированным проектом
На фото: Глеб Павловский и заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков (справа) в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с Фондом эффективной политики. Политолог тогда пояснял «Ъ», что причиной разрыва были его комментарии, которые «стали создавать проблемы»

В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с Фондом эффективной политики. Политолог тогда пояснял «Ъ», что причиной разрыва были его комментарии, которые «стали создавать проблемы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Я довольно часто ставлю администрацию в сложное положение, когда комментирую будущие выборы и кандидатуру, предпочтительную для правящей команды — это Медведев» &lt;br> Павловский (слева) открыто высказывался в поддержку переизбрания тогдашнего президента Дмитрия Медведева (справа), говорил о проблемах молчания тандема Медведев—Путин и отсутствии политических дебатов

«Я довольно часто ставлю администрацию в сложное положение, когда комментирую будущие выборы и кандидатуру, предпочтительную для правящей команды — это Медведев»
Павловский (слева) открыто высказывался в поддержку переизбрания тогдашнего президента Дмитрия Медведева (справа), говорил о проблемах молчания тандема Медведев—Путин и отсутствии политических дебатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Не бойтесь быть маргинальными. Вне мейнстрима больше свободы. Самое интересное в России то, о чем в газетах не пишут. А после нас придут не политологи, а военные аналитики, финансисты и культурологи»&lt;br> На фото: Глеб Павловский (справа) и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом)

«Не бойтесь быть маргинальными. Вне мейнстрима больше свободы. Самое интересное в России то, о чем в газетах не пишут. А после нас придут не политологи, а военные аналитики, финансисты и культурологи»
На фото: Глеб Павловский (справа) и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Власти полезно услышать громкое &quot;нет&quot;. Я действовал в интересах России, как действовал всю жизнь»

«Власти полезно услышать громкое "нет". Я действовал в интересах России, как действовал всю жизнь»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

После разрыва отношений с администрацией президента Глеб Павловский ушел в оппозицию. Он принял участие в протестах на Болотной площади, объяснив, что чувствует «отвращение к власти, которую сам создавал»

После разрыва отношений с администрацией президента Глеб Павловский ушел в оппозицию. Он принял участие в протестах на Болотной площади, объяснив, что чувствует «отвращение к власти, которую сам создавал»

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

В 2021 году Фонд эффективной политики был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверности предоставленных сведений

В 2021 году Фонд эффективной политики был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверности предоставленных сведений

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глеб Павловский скончался 27 февраля 2023 года в Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни

Глеб Павловский скончался 27 февраля 2023 года в Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Глеб Павловский родился в 1951 году в Одессе, окончил школу с золотой медалью. Во время учебы на историческом факультете Одесского госуниверситета увлекся альтернативными взглядами на марксизм и был исключен из комсомола. После преподавал в сельской школе на украинском языке, однако быстро потерял работу за распространение труда Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ»

Фото: Архив Глеба Павловского

В 1974-м Павловский перебрался в Москву, где поначалу подрабатывал то столяром, то строителем. Спустя четыре года он присоединился к редакционной группе самиздатского журнала «Поиски». Сотрудничество было недолгим. В 1981-м издание закрылось, а в апреле 1982 года Павловский был арестован за антисоветскую деятельность по делу «Поисков». За признание вины на суде ему дали «мягкое» наказание — вместо лагерей три года ссылки в Коми

Фото: Архив Глеба Павловского

После ссылки Павловский вернулся в Москву, хотя «политическим» дорога туда была закрыта. Остаться в столице журналисту помог первый секретарь московского горкома КПСС Борис Ельцин

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Разница между диссидентской и неформальной средой для меня была абсолютной. Когда в 1986 году я обнаружил неформальную среду, для меня это был совсем другой мир. В философии диссидентства сама возможность существования этого мира исключалась»
Глеб Павловский занялся выпуском журнала «Век XX и мир», который издавался Советским комитетом защиты мира, а также созданием «Клуба социальных инициатив» — первого легального политического кружка перестроечного гражданского общества

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 1987 по 1996 год Павловский работал со множеством журналистских проектов — информационной службой «Факт» и созданным на его основе агентством «Постфактум», издательским домом «Коммерсантъ», «Общей газетой», «Огоньком», журналистским обозрением «Среда», «Независимой газетой», «Московским комсомольцем», а также выпускал собственный журнал «Пределы власти»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Одним из главных проектов политтехнолога стал Фонд эффективной политики (ФЭП). Павловский создал ФЭП в 1995 году совместно с Максимом Мейером и Маратом Гельманом (на фото справа, признан иностранным агентом). Организация специализировалась на предвыборных мероприятиях

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев  /  купить фото

Совместно с Гельманом (признан иностранным агентом) в 1997 году Павловский основал одно из старейших общественно-политических интернет-изданий страны «Русский Журнал» и стал его главным редактором

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 1999 году как проект ФЭПа появилось издание «Газета.ru», также фонд участвовал в создании интернет-изданий Lenta.ru, vesti.ru и strana.ru. К 2002 году Павловский и ФЭП покинули эти проекты
На фото: Глеб Павловский (слева) и руководитель администрации президента Александр Волошин (второй справа) на презентации проекта фонда strana.ru в 2000 году

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

«В детстве я много колебался. Я хотел стать волшебником, доктором, любовником и директором порта. Я попробовал все, кроме последнего»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Свои первые масштабные агитационные кампании фонд проводил для лидера блока «Союза правых сил» (СПС) Сергея Кириенко, который баллотировался на пост мэра Москвы в 1999-м. В 2000 и 2004 годах ФЭП работал над президентскими кампаниями Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глеб Павловский (слева) и лидер СПС Борис Немцов (в центре) на церемонии открытия молодежного политического форума «TERRA POLITICAE» в 2001 году

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Павловский консультировал не только российских политиков, но и, например, лидера украинской Партии регионов Виктора Януковича. В августе 2004 года в Киеве был создан «Российский клуб», который не скрывал связей с Фондом эффективной политики. Эта общественная организация проводила активную агитацию в поддержку тогдашнего премьера и будущего президента страны. Спустя два года служба безопасности Украины запретила Павловскому въезд на территорию государства сроком на пять лет

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С октября 2005 года Павловский вел передачу «Реальная политика» на телеканале НТВ, которую внезапно покинул в мае 2008-го вскоре после инаугурации президента Дмитрия Медведева. Сам политолог говорил «Ъ», что телевидение было для него нелюбимой средой, а «Реальная политика» — политически мотивированным проектом
На фото: Глеб Павловский и заместитель руководителя администрации президента России Владислав Сурков (справа) в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с Фондом эффективной политики. Политолог тогда пояснял «Ъ», что причиной разрыва были его комментарии, которые «стали создавать проблемы»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Я довольно часто ставлю администрацию в сложное положение, когда комментирую будущие выборы и кандидатуру, предпочтительную для правящей команды — это Медведев»
Павловский (слева) открыто высказывался в поддержку переизбрания тогдашнего президента Дмитрия Медведева (справа), говорил о проблемах молчания тандема Медведев—Путин и отсутствии политических дебатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Не бойтесь быть маргинальными. Вне мейнстрима больше свободы. Самое интересное в России то, о чем в газетах не пишут. А после нас придут не политологи, а военные аналитики, финансисты и культурологи»
На фото: Глеб Павловский (справа) и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иностранным агентом)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Власти полезно услышать громкое "нет". Я действовал в интересах России, как действовал всю жизнь»

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

После разрыва отношений с администрацией президента Глеб Павловский ушел в оппозицию. Он принял участие в протестах на Болотной площади, объяснив, что чувствует «отвращение к власти, которую сам создавал»

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

В 2021 году Фонд эффективной политики был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц из-за недостоверности предоставленных сведений

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Глеб Павловский скончался 27 февраля 2023 года в Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после продолжительной болезни

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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