Умер политолог Глеб Павловский

Умер российский политолог Глеб Павловский, основатель, директор и совладелец «Фонда эффективной политики» с 1995 года. Ему был 71 год, в последнее время он тяжело болел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Павловский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глеб Павловский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О смерти господина Павловского сообщается в его Telegram-канале. Там сказано, что он скончался вчера, 26 февраля, в Первом Московском хосписе имени Веры Миллионщиковой «после тяжелой и продолжительной болезни».

«Родные и близкие Глеба Павловского выражают глубокую признательность всем, кто поддерживал и помогал все эти месяцы, переживал с нами, терпел, понимал и оберегал. О времени и месте прощания мы сообщим»,— говорится в сообщении.

В 1991–1992 годах Глеб Павловский был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ», в 1994–1995-м — редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти», в 1995–1996-м — учредителем и соредактором журналистского обозрения «Среда». С октября 2005-го по апрель 2008 года вел программу «Реальная политика» на НТВ.

В 1995 году основал «Фонд эффективной политики», разработавший президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. В апреле 2011 года администрация президента расторгла контракт с фондом. Также Глеб Павловский принимал участие в избирательной кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.