В Крыму осудили за госизмену россиянина, пытавшегося уплыть в Одессу

Верховный суд Крыма приговорил к шести годам колонии строгого режима жителя Санкт-Петербурга, признанного виновным в подготовке к государственной измене, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, подсудимый попытался летом прошлого года попасть на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против вооруженных сил РФ. Для этого он попытался вплавь добраться из Крыма до Одессы, но был задержан пограничниками со сторожевого корабля, патрулирующего акваторию Черного моря на западе российского полуострова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) УК РФ.

По совокупности преступлений Верховный суд РК определил ему окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему было назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год после отбывания лишения свободы.

Напомним, ранее гарнизонный военный суд Севастополя приговорил почти к трем с половиной годам исправительной колонии двоюродных братьев из Амурской области, отказавшихся исполнять приказ во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции на Украине.

Что происходит на 373-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь