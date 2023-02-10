Братьям Котовым приказ не писан

Гарнизонный военный суд Севастополя приговорил почти к трем с половиной годам исправительной колонии двоюродных братьев из Амурской области, отказавшихся выполнять приказ во время выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции на Украине. Военнослужащие перестали удерживать занятые ранее рубежи и под ложным предлогом вернулись в тыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным из материалов дела, сообщили «Ъ» в суде, в сентябре прошлого года под Херсоном двое военных из Белогорского гарнизона Амурской области рядовой Егор Котов и его двоюродный брат старший прапорщик Владимир Котов отказались выполнить приказ по удержанию занятых рубежей. Опасаясь за свою жизнь, отмечали представители военного следствия СКР, братья заранее договорились, что в случае поступления такого приказа проигнорируют его и, используя ложный предлог, вернутся к сослуживцам в тыл. Однако на командование приведенные ими аргументы не подействовали.

Военные были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного СКР по ч. 2.2 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий; санкция от трех до десяти лет). Обвинение посчитало, что своими действиями братья Котовы причинили вред интересам службы, выразившийся в нарушении установленного порядка подчиненности, подрыве воинской дисциплины и авторитета начальников, увеличении служебной нагрузки на военнослужащих своего подразделения.

Подсудимые частично признали свою вину, объясняя свое поведение эмоциональным срывом. Прося о снисхождении, они также отмечали, что их действия не привели к гибели сослуживцев.

Гарнизонному военному суду Севастополя понадобилось 13 заседаний, чтобы определить степень виновности фигурантов. В итоге подсудимых лишили званий, Владимиру Котову назначили три года и пять месяцев заключения в колонии общего режима. Его брата Егора приговорили к трем годам и четырем месяцам в такой же колонии.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Адвокаты обвиняемых отказались общаться с прессой.

Напомним, 10 февраля Второй западный окружной военный суд ужесточил до семи лет колонии приговор бывшему мобилизованному Александру Лешкову, который избил офицера в подмосковном парке «Патриот» (изначально был приговорен к пяти с половиной годам).

Александр Дремлюгин, Симферополь