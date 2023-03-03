«Уступать никто не хочет»

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пообщались в кулуарах министерской встречи G20 в Дели. Они, в частности, обменялись краткими репликами по ситуации на Украине и по проблемам мировой безопасности. В целом «Группа двадцати» так и не смогла согласовать итоговое коммюнике. Причина разногласий — украинские события. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Россия и Запад по-прежнему не готовы к компромиссу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Формат G20 создавался для борьбы с экономическими и финансовыми кризисами. То есть это мероприятие не для того, чтобы обсуждать политику и мировую безопасность, однако жизнь, как говорится, вносит коррективы. В итоге участники не смогли согласовать итоговое коммюнике. Причина понятна — разногласия по оценке украинских событий, в частности, из-за особой позиции России и Китая. В результате приняли резюме, что, мол, кризис пагубно влияет на мировую экономику, замедляет цепочки поставок, создает угрозы бедным странам.

Не совсем понятно, правда, зачем ради этого нужно было ехать за тысячи километров и проводить дорогостоящую министерскую встречу. Хотя результат какой-никакой имеется: участники договорились сделать полноценным членом «Группы двадцати» Африканский союз наравне с ЕС. Ну что ж, хорошо хоть так.

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Сергей Лавров 10 минут поговорили, что называется, «на ногах». Обменялись упреками и разошлись по своим делам. Но тем не менее глава Госдепа призвал коллегу прекратить боевые действия на Украине и заняться осмысленной дипломатией. Кроме того, Блинкен заверил Лаврова, что поддержка Киева продолжится и предложил, например, вернуться в переговорный процесс по глобальному разоружению.

Можно посчитать, что сам по себе факт встречи — уже прорыв. Однако на сегодня, по сути, единственное направление, по которому может быть прогресс, это обмен заключенными, в том числе речь об американце Поле Уилане, отбывающем срок в российской тюрьме за шпионаж.

Что же дальше? А то, что это был своеобразный смотр сил, оценка позиций. Противостояние продолжается, уступать никто не хочет. Тот, кто сильнее, тот и прав, и победителей не судят. Вот такой итог.

Очередная модная фраза — мир накануне больших перемен. Нельзя исключать, что такие форматы, как G20, в результате всего этого станут историей. При этом все-таки очень хочется, чтобы общечеловеческие ценности взяли бы верх над реальной беспринципной политикой.

Впрочем, хватит идеализма, возвращаемся к конкретике. Так кажется, что хозяйке встречи — Индии — пришло время вмешаться в происходящие события и сказать свое веское слово. Она же тоже претендует на лидерство, пусть и региональное. А то Пекин свой план представил, а Дели нет, неправильно это. Так что ждем нового влиятельного участника. И вот он следующий вывод: украинский кризис — теперь общемировая проблема, и, судя по всему, под номером один.

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