Сергей Лавров пересчитает союзников

Глава МИД России Сергей Лавров в среду начнет трехдневный визит в Дели, где примет участие в министерской встрече G20 и выступит на конференции Raisina Dialogue. Участники встречи спланируют работу «Группы двадцати» в год председательства в ней Индии. Состоявшаяся накануне встреча министров финансов и управляющих центральных банков G20 завершилась без совместного коммюнике из-за острых разногласий по украинскому кризису. МИД РФ обвинил западных участников в «срыве принятия коллективных решений путем открытого шантажа и диктата». На этом фоне Индия пытается избежать прошлогодних скандалов на саммите G20 и вернуть группу к ее основной функции — содействию в решении глобальных проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

В программу визита Сергея Лаврова в Дели, куда он прилетит после визита в Баку, вошли участие в совещании глав дипломатических ведомств G20 и встречи с коллегами из государств незападного мира, которые не включены в список недружественных стран. «Речь идет о таких странах, как Китай, Бразилия и, конечно, принимающая сторона»,— сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия рассматривает G20 как «ключевой форум глобального управления» и исходит из того, что востребованность дипломатического диалога по линии «двадцатки» существенно возросла на фоне «прогрессирующей конфронтации в международных отношениях и усиливающихся рисков для глобальной экономики». «В ходе мероприятия, проходящего под объединительным лозунгом индийского председательства об общности планеты и ее будущего, планируется затронуть вопросы укрепления потенциала и реформирования международных институтов, усиления позиции развивающихся государств в принятии коллективных решений»,— отметила представитель МИДа.

Приоритетными темами председательства Индии в G20 Москва и Дели также считают энергетическую и продовольственную безопасность и борьбу с терроризмом.

«Заданные индийцами концептуальные рамки предстоящих дискуссий отвечают логике формирования полицентричной мирохозяйственной системы. С российской стороны имеется в виду акцентировать выстраивание равноправного и взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества, подтверждать центральную роль ООН и международного права, еще раз обратить внимание на пагубность нелегитимных санкций, недобросовестной конкуренции, протекционизма и насущность в этой связи коллективного противодействия западному доминированию и неоколониальным практикам»,— резюмировала госпожа Захарова.

Пребывание Сергея Лаврова в индийской столице не ограничится общением с коллегами по G20. Как ожидается, российский министр также выступит на международной конференции Raisina Dialogue, которая пройдет 2–4 марта и фактически станет «вторым треком» обсуждения вопросов глобального кризисного менеджмента, запланированного в рамках министерской встречи G20. Проводимая с 2016 года МИД Индии и базирующимся в Дели исследовательским центром Observer Research Foundation Raisina Dialogue стала одной из главных азиатских площадок для мозговых штурмов по проблемам мировой политики наряду с сингапурским Shangri-La Dialogue.

Между тем встреча глав МИДов стран G20, в которой также примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен, пройдет в напряженной обстановке.

Свидетельство тому — дипломатическая драма, которая разыгралась на прошлой неделе в Бангалоре, где проходила встреча министров финансов и глав центральных банков G20. Открывая ту встречу, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что мир столкнулся с серьезными кризисами, в связи с чем, по его словам, странам G20 предстоит вернуть стабильность, уверенность и рост в мировую экономику. Однако призыв индийского премьера не был услышан. Совещание обернулось скандалом из-за разногласий по Украине и попыток западных участников вписать в коммюнике пункты с осуждением действий России. Итоговый документ так и не был принят.

«Наши оппоненты, прежде всего в лице США, ЕС и "семерки", по-прежнему не сбавляют оборотов в параноидальных попытках изолировать Россию, переложить на нее свою вину за спровоцированные проблемы в области международной безопасности и мировой экономики. Путем открытого шантажа и диктата, вброса абсурдных трактовок ситуации на Украине западники в очередной раз сорвали принятие коллективных решений»,— прокомментировал МИД РФ произошедшее в Бангалоре.

В свою очередь, Индия на той встрече при подготовке итогового коммюнике предложила взять за основу компромиссный вариант, в последний момент согласованный главами стран G20 на саммите на Бали в ноябре 2022 года. Тогда в ходе жесткого торга за каждое слово в итоговый документ был вписан такой абзац: «Большинство стран осудили спецоперацию на Украине и подчеркнули, что она обостряет существующую нестабильность в глобальной экономике. Прозвучали и другие точки зрения и разные оценки ситуации и санкций».

Комментируя позицию, занятую Дели, в МИД РФ отметили «конструктивную роль индийского председательства, стремившегося к справедливому учету интересов и позиций всех стран».

«Сформулированные сбалансированные подходы создают хороший задел для реагирования на современные вызовы в области мировых финансов и смежных отраслей, включая поддержку экономического роста и реализацию целей устойчивого развития»,— заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Несмотря на попытки входящих в G20 западных государств сделать год индийского председательства в «двадцатке» повторением предыдущего председательства Индонезии, когда «Группа двадцати» занималась исключительно войной слов по Украине, Индия как страна-председатель намерена способствовать скорейшему возвращению G20 ее роли глобального кризисного менеджмента. Об этом премьер Моди снова напомнил в конце прошлой недели, принимая посетившего Дели с двухдневным государственным визитом канцлера Германии Олафа Шольца. «Последствия пандемии COVID и конфликта на Украине ощущаются во всем мире. Они оказали особенно негативное воздействие на развивающиеся страны. Мы выразили нашу общую озабоченность по этому поводу. Мы согласны, что эти проблемы можно решить только совместными усилиями. Мы также подчеркиваем это во время председательства Индии в G20. С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путем диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс»,— заявил на итоговой пресс-конференции с Олафом Шольцем Нарендра Моди.

Анализируя новые амбиции Индии как председателя G20, в статье, опубликованной в газете The Indian Express, бывший посол Индии в России Бала Венкатеш Варма указывает: тестом на зрелость новой индийской внешней политики стало глобальное противостояние, развернувшееся в мире в год российской военной операции на Украине. «За прошедший год дипломатия Индии действительно достигла совершеннолетия. Не приняв западную трактовку украинского конфликта, Индия пошла на просчитанный риск. Индия стояла на своем, и эта позиция повысила ее глобальный авторитет. Ее "экстрактивная дипломатия" — получение прагматических выгод в экономическом, энергетическом и оборонном секторах в условиях угасающего однополярного мира во главе с США, на смену которому идет многополярность,— и поддержание традиционных прочных отношений с Россией должны стать слагаемыми дипломатического успеха»,— отмечает индийский дипломат.

Сергей Строкань