Власти Белгородской и Курской областей формируют силы «территориальной обороны» и «народную дружину». Они будут создаваться из добровольцев и «в случае необходимости встанут на защиту родного дома». Параллельно белгородские власти проверяют строительство оборонительных линий «для обеспечения безопасности всех жителей» региона. В «ЧВК Вагнер» уточнили, что участвуют в подготовке «ополченцев» для регионов Черноземья, но ведут курсы на своей площадке в Краснодарском крае.

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О создании в Белгородской области «нескольких батальонов» добровольцев в своем telegram-канале рассказал вчера губернатор Вячеслав Гладков. «Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью начать подготовку и формирование отрядов территориальной обороны или самообороны. Такое решение мы приняли»,— пояснил глава региона.

Он рассказал, что «несколько батальонов» будут состоять из тех, кто по состоянию здоровья или в силу возраста «не может быть призван Вооруженными силами», но «имеет боевой опыт и большое желание». Батальоны «при необходимости» смогут «встать на защиту своего родного дома и своей семьи», рассказал губернатор. Готовить добровольцев будут «опытные инструкторы», которые участвовали в локальных войнах, говорится в сообщении: они уже проводят тренировки и «боевое сплачивание отрядов» на территории всех девяти приграничных районов Белгородской области. На приложенных к сообщению фотографиях видно, как люди в разноцветном камуфляже под руководством хорошо экипированных бойцов с шевронами, не раскрывающими конкретное подразделение, проходят огневую, тактическую и медицинскую подготовку, изучают элементы противотанковых управляемых ракет и квадрокоптеры.

Также Вячеслав Гладков 6 декабря «проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты» — линии оборонительных укреплений на приграничных территориях. Глава региона написал, что работа продвигается «в соответствии с графиком»: «Работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей». «Засечная черта» на его фотографиях, как и на публиковавшихся властями ранее, представляет собой несколько рядов бетонных тетраэдров, траншеи и земляные валы. Такие же тетраэдры различимы на видеозаписи из Белгородской области, распространенной 22 октября некоторыми СМИ. На ней представитель «ЧВК Вагнера», Герой России староосколец Андрей Богатов говорил, что в регионе создается «глубокоэшелонированная оборона на сотни километров».

Также вчерашним вечером о формировании народной дружины «Патриот» сообщил курский губернатор Роман Старовойт. «Курская область вновь на защите рубежей государства... Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона. Приглашаем всех желающих присоединяться,— говорится в сообщении господина Старовойта в telegram-канале.— Мы не пропустим врага и защитим родной край. За нами Курская область и вся Россия!»

В правительстве еще одной ранее приграничной области Черноземья — Воронежской (теперь граничит с Луганской Народной Республикой) — сообщили «Ъ-Черноземье», что «набор добровольцев в тероборону по решению губернатора Александра Гусева не ведется». «Имеющихся сил и средств силовых органов достаточно для обеспечения безопасности воронежцев. Также нет необходимости возведения оборонительных сооружений на границах региона. Во время недавней поездки туда глава региона убедился в боеспособности и полной укомплектованности служащего там сводного отряда»,— рассказали в областном правительстве.

Еще в октябре 2022 года бизнесмен и создатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что компания обучает людей, «которые будут защищать границы» Белгородской области. «Мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя — Героя России Андрея Богатова. Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области»,— цитировала Евгения Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».

Но в начале декабря господин Пригожин заявил, что инструкторы «ЧВК Вагнер» «никого не готовят на территории Курской и Белгородской областей» — все занятия «проходят на основной базе»: «Возможно, в Белгородской области есть кто-то из наших бывших сотрудников, но эти курсы к программе подготовки ЧВК не имеют никакого отношения». В середине ноября Федеральное агентство новостей сообщало, что первые группы добровольцев из Курской области прошли недельное обучение на базе «ЧВК Вагнера» в Краснодарском крае.

Вчера поздно вечером телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина» разъяснил, почему ЧВК «Вагнер» не готовит добровольцев и не возводит оборонительные линии на Белгородчине. Господин Пригожин «в начале октября передал поручение о строительстве так называемой «Линии Вагнера», поскольку абсолютно уверен в том, что, по меньшей мере, диверсионные группы ВСУ будут пытаться проникнуть на территорию Белгородской области». Целью создания объекта также было «простимулировать сознательный бизнес» к строительству оборонительных сооружений и «озадачить население формированием народного ополчения»: «Прекрасно, что спустя полтора месяца эта линия начала появляться в Белгородской области». При этом в ЧВК только поддерживают историческое название объекта — «Засечная черта».

По словам Евгения Пригожина, на территории Белгородской области «часть оборонительных сооружений» была сооружена «исключительно» за его счет. «Считаю, что местный бизнес должен быть вовлечен в оборону не только путем передачи денег в различные фонды. Фонды имеют свойство просачиваться сквозь пальцы, а чем больше чиновников вовлечено в процесс, тем хуже он работает. Бизнес должен самостоятельно участвовать в подготовке и управлении данными добровольческими подразделениями»,— подчеркнул предприниматель.

Он уточнил, что ЧВК «Вагнер» ведет подготовку добровольцев («чтобы, в случае прихода противника, они с уверенностью могли держать оружие») сейчас на территории Краснодарского края. «Почему не делаем это в Белгородской области? Объясняю: достаточно большое количество различных патриотических организаций занимается такой же деятельностью. И чтобы не толкаться всем вместе на одной поляне, и делать это качественно, подготовку добровольцев из Белгородской, Курской и других областей мы ведем на своей основной базе»,— рассказал господин Пригожин.

Олег Мухин, Сергей Калашников