США не видят условий для контактов Байдена и Путина

Администрация США считает, что пока нет условий для контактов президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

Он напомнил слова господина Байдена о том, что «если Путин действительно искренне и серьезно настроен встретиться и обсудить мир, президент рассмотрит возможность поговорить с ним». «Но относительно этого не было никаких изменений»,— уточнил господин Кирби на брифинге (цитата по ТАСС).

Вчера, 2 марта, глава российского МИДа Сергей Лавров провели короткий разговор на полях заседания министров иностранных дел стран G20 в Индии. До этого дипломаты встречались на саммите глав стран G20 на Бали в ноябре 2022 года. Господин Блинкен заявил, что призвал российского министра «закончить войну» на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Куда единство Дели».

Лаура Кеффер