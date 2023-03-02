Блинкен в личной беседе на саммите G20 призвал Лаврова «закончить войну»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе короткого разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал российского министра «закончить войну» и заняться «осмысленной дипломатией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (слева) и Энтони Блинкен на саммите G20

Фото: Manish Swarup / AP Сергей Лавров (слева) и Энтони Блинкен на саммите G20

Фото: Manish Swarup / AP

«Я сказал министру иностранных дел то, что я и многие другие говорили на прошлой неделе в Организации Объединенных Наций, и то, что многие министры иностранных дел G20 сказали сегодня: положить конец этой агрессивной войне, заняться осмысленной дипломатией, которая может привести к справедливому и прочному миру»,— заявил господин Блинкен (цитата по AFP).

Сегодня, 2 марта, Энтони Блинкен и Сергей Лавров посетили пленарное заседание министров иностранных дел стран G20 в Индии. Последний раз дипломаты встречались на саммите глав стран G20 на Бали в ноябре 2022 года.

Reuters, AP и AFP со ссылкой на американских чиновников сообщили, что госсекретарь и глава российского МИДа провели на полях саммита короткий разговор, который продлился около десяти минут. По информации источников, во время разговора господин Блинкен попросил Россию пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила факт этого разговора. По ее словам, встречу запросила американская сторона.

О поездке Сергея Лаврова в Индию — в материале «Ъ» «Сергей Лавров шагнул в "индийские поля"».

Эрдни Кагалтынов