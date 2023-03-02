Куда единство Дели

Встреча министров иностранных дел стран G20 в Дели прошла в атмосфере, далекой от взаимопонимания. Несмотря на попытки принимающей стороны сгладить острые геополитические углы, глобальная напряженность — в первую очередь из-за конфликта на Украине — диктовала свою повестку. А потому дискуссии на встрече свелись к взаимным обвинениям со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова и представителей стран Запада. Согласовать итоговое заявление министрам не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как рассказали в МИД РФ, глава ведомства Сергей Лавров (на фото) «ответил на все заходы» госсекретаря США Энтони Блинкена, который и стал инициатором краткого разговора

Фото: Пресс-служба МИД России Как рассказали в МИД РФ, глава ведомства Сергей Лавров (на фото) «ответил на все заходы» госсекретаря США Энтони Блинкена, который и стал инициатором краткого разговора

Фото: Пресс-служба МИД России

Сергей Лавров прибыл на встречу министров иностранных дел стран G20 в 8 часов 59 минут по местному времени — то есть за минуту до начала заседания. К тому моменту на месте уже были все остальные участники, включая и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Накануне и в Москве, и в Вашингтоне заверяли, что контактов глав двух дипломатических ведомств не планируется. Тем не менее переговорить им все-таки удалось: это была краткая беседа на полях заседания.

Позднее Энтони Блинкен рассказал, что призвал РФ в лице Сергея Лаврова «закончить войну», «включиться в содержательную дипломатию», выпустить из российской тюрьмы гражданина США Пола Уилана и вернуться к исполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях. «Лавров в свойственной ему манере ответил на все заходы Блинкена»,— прокомментировала агентству «РИА Новости» эту краткую беседу представитель МИД РФ Мария Захарова. Сблизить позиции, по всей видимости, не удалось ни по одному из затронутых вопросов.

От хозяев встречи в Дели все это укрыться не могло. «Вы встречаетесь во времена глубоких глобальных разногласий. Вполне естественно, что на ваши дискуссии влияет геополитическая напряженность»,— признал, обращаясь к участникам заседания, премьер-министр Индии Нарендра Моди. При этом он дал понять, что еще надеется на здравый смысл и стремление лидеров 20 ведущих государств к миру. «Когда вы встретитесь на земле Ганди и Будды, я молюсь, чтобы вы черпали вдохновение в цивилизационном духе Индии — сосредотачивались не на том, что нас разделяет, а на том, что нас всех объединяет»,— заявил индийский премьер. Напомним, что тема председательства Индии в G20 звучит так: «Одна Земля, одна семья, одно будущее».

Слова господина Моди нашли отклик у Сергея Лаврова, который во время заседания заверил: Москва солидарна «с призывом Дели к выстраиванию общего будущего человечества, что особенно актуально в условиях нарастающей геополитической конфронтации». При этом министр не удержался от ремарки, что для достижения таких благих целей необходим отказ от «ущербной логики доминирования, диктата и санкций».

Представители Запада отвечали взаимностью. Так, например, глава МИД ФРГ Анналена Бербок — как и Энтони Блинкен — призвала Москву «остановить эту войну» и «прекратить нарушать мировой порядок».

В попытке найти хоть что-то объединяющее власти Индии попробовали перенести обсуждение украинского вопроса в сугубо экономическую плоскость.

Другими словами, Дели предлагал обсуждать не столько сам конфликт, сколько его влияние на продовольственную и энергетическую безопасность.

Сергей Лавров в своем выступлении действительно подробно остановился на экономических аспектах. Но и тут без поиска виновных не обошлось. «Наблюдаем провоцируемую Западом деградацию международных экономических отношений, их трансформацию в оружие, в том числе в энергетической сфере»,— заявил он. И, кроме того, призвал западные страны прекратить разыгрывать продовольственную карту (по мнению министра, причины развивающегося глобального кризиса кроются в действиях США и европейцев, «которые в начале пандемии COVID-19 напечатали триллионы долларов и евро, лихорадочно скупая запасы продовольствия по всему миру»). «Рассчитываем, что делийский саммит (G20.— “Ъ”) в сентябре сего года позволит хотя бы частично нивелировать риски, создаваемые эгоистичной политикой Запада»,— резюмировал российский министр.

Итог всех этих дискуссий оказался не слишком радостным для Дели: вместо ожидаемого коммюнике было распространено лишь так называемое резюме председателя (то есть Индии). Причина в том, что две страны — РФ и КНР — не согласились с пунктами 3 и 4 подготовленного коммюнике. Речь в них шла о негативном влиянии «войны на Украине на глобальную экономику» и об осуждении «российской агрессии против Украины». «По двум пунктам мы не смогли сделать так, чтобы стороны пришли к единому мнению»,— был вынужден констатировать глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Впрочем, все участники встречи в Дели согласились среди прочего бороться с изменениями климата, противостоять преступному использованию новых технологий, а также осуждать терроризм во всех формах и проявлениях. Хоть что-то общее в итоге все-таки нашлось.

Анастасия Домбицкая, Дели; Алексей Забродин, Павел Тарасенко