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Растет число самозаснятых

Онлайн-кинотеатры расширяют производство контента

В 2022 году в России вышло 89 фильмов и сериалов собственного производства онлайн-кинотеатров против 74 в 2021 году, подсчитали в TelecomDaily. В 2023 году аналитики ждут нового рекорда: основным стимулом снимать больше для сервисов будет необходимость удержать пользователей на фоне потери западного контента. Рост инвестиций в производство вынудит сервисы активнее искать способы окупить проекты — по словам экспертов, в этом могут помочь коллаборации сервисов между собой или с телеканалами.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием агентства TelecomDaily о рынке производства онлайн-кинотеатрами собственного контента (так называемых originals). Из него следует, что российские онлайн-кинотеатры в 2022 году выпустили 89 проектов, что на 20% больше, чем годом ранее (74 проекта). В исследовании учитывались только сериалы, снятые самостоятельно (в их титрах не значится «сделано по заказу…» и др.), а также полнометражные фильмы, где онлайн-кинотеатр выступал продюсером.

Как и в 2021 году, по количеству премьер в 2022 году лидирует Start, у которого 20 originals. Premier (18 проектов) вышел на второе место, вытеснив с него Kion (16 проектов). Самыми узнаваемыми лентами у россиян, согласно опросу (в нем участвовали 1,8 тыс. пользователей онлайн-кинотеатров), оказались проекты «Нулевой пациент» («Кинопоиск»), 4-й сезон «Мажора» («Кинопоиск» и «Первый канал»), «Вампиры средней полосы» (Start).

В 2023 году, по прогнозу TelecomDaily, число выпущенных оригинальных проектов будет на 30% больше, чем в 2022 году. «Уже к лету потеря лицензий на западный контент станет заметна, и, следовательно, острее встанет вопрос удержания пользователей в подписке»,— полагает глава агентства Денис Кусков. С прошлого года поставку премьер в РФ остановили Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures и др. Закупка корейского и турецкого контента не позволяет привлекать столько же зрителей, поэтому сервисам придется больше вкладываться в originals, считает Денис Кусков.

«Мы увеличили инвестиции в originals в 2022 году на 26%»,— рассказал “Ъ” гендиректор Start Дмитрий Гудумак. Он считает оригинальные проекты «главным инструментом всех платформ в борьбе за зрителя». Количество оригинальных проектов Premier с учетом сделанных на заказ выросло с «менее десяти» в 2021 году до «более тридцати» в 2022 году, уточнили в сервисе. Основным стимулом, утверждают там, стал спрос зрителей на российский контент — «он резко вырос в пандемию и сохранился после завершения локдауна». В «Кинопоиске» отметили, что, по данным «Индекса Кинопоиск Pro», на оригинальные проекты российских сервисов уже приходится треть всего интереса к отечественным сериалам, включая телевизионные (см. “Ъ” от 17 февраля).

Kion планирует в 2023 году выход более 40 оригинальных проектов, что в полтора раза больше по сравнению с 2022 годом, сообщили в сервисе. Wink выпустил в 2021 году десять оригинальных проектов, в 2023 году планирует удвоить их число, говорит директор сервиса Антон Володькин. Увеличение числа оригинальных проектов не связано напрямую с попыткой замены западных, но «сама ситуация стимулирует потребление российского контента», признает топ-менеджер. Директор по контенту Okko Эльвира Дмитриевская говорит, что сервис планирует «значительно увеличить объем оригинального контента», не уточняя цифр.

В 2023 году онлайн-кинотеатры будут охотнее идти на коллаборацию с телеканалами, когда оригинальный проект выходит сначала на телевидении или одновременно на ТВ и в сервисе, считает Денис Кусков. Сотрудничество с телеканалами предполагает «обоюдную выгоду в виде объединения аудиторий и маркетинговых усилий», подтвердили в Kion.

Платформы будут активнее взаимодействовать и между собой в контексте производства, считает Дмитрий Гудумак. «Мы обсуждаем сопродюсирование проектов с другими игроками, это дает возможность и окупать проект, особенно в режиме невозможности продавать контент global игрокам в том объеме, к которому привык Start»,— говорит он.

Валерия Лебедева

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