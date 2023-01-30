Принуждение без ограничений

Предложения Совета федерации разрешить в РФ прокат иностранного кино без согласия правообладателей могут реализовать в расширенном варианте: в Минюсте считают нужным ввести практику в том числе в онлайн-кинотеатрах. Последние исходно выступали против идеи принудительного лицензирования контента, не желая усугублять кризис в отношениях с иностранными производителями. С тех пор проблемы онлайн-кинотеатров обострились, они стали терять не только новинки, но и популярные старые фильмы. Но мера все еще глубоко непопулярна на рынке — ее поддерживают даже не все офлайн-кинотеатры, против выступают Минэкономики и Минкульт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с направленным в конце декабря в правительство письмом Минюста по поводу введения принудительной лицензии в области офлайн-проката фильмов. Речь идет о проекте постановления, который подготовил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков (документ передан в правительство в октябре 2022 года, в Госдуму еще не вносился). В качестве меры поддержки кинотеатров комитет предложил разрешить офлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей из недружественных стран. Им должно выплачиваться определенное вознаграждение. Правительство, по информации “Ъ”, запросило позиции профильных ведомств, письмо Минюста стало одним из ответов. В министерстве не ответили “Ъ”.

В январе ТАСС со ссылкой на отзывы Минэкономики и Минкультуры сообщал, что министерства в целом не поддержали проект Эдуарда Исакова. Однако позиция Минюста иная. В отзыве чиновники указывают на ряд технических недочетов, но одним из ключевых недостатков называют ограничение схемы только офлайн-прокатом, тогда как «недружественные и недобросовестные действия» иностранных правообладателей (имеется в виду отказ поставлять контент в Россию после начала военной операции на Украине) «негативным образом повлияли на целый ряд сфер», в том числе российские онлайн-кинотеатры.

Летом 2022 года в Госдуму вносился похожий проект депутата Дмитрия Кузнецова, он как раз предлагал ввести принудительную лицензию не только для офлайн-проката, но и для стриминговых видеосервисов (см. “Ъ” от 19 августа 2022 года). После ряда негативных отзывов господин Кузнецов заявлял, что перевнесет вариант, который распространится только на офлайн-прокат, но этого не произошло. Теперь фактически именно такой документ критикуется, наоборот, за недостаточную широту охвата.

Ситуация на рынке с прошлого лета, впрочем, тоже изменилась, у российских онлайн-кинотеатров обострились проблемы с заключением договоров с иностранными правообладателями. Если весной речь шла о потере только нового контента, сейчас стало очевидно, что права на многие фильмы не будут продлены: с 1 февраля из российских онлайн-кинотеатров пропадут кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», сообщала Amediateka. Библиотеки сократились в среднем на 10% (см. “Ъ” от 20 января).

Впрочем, в отрасли продолжают настаивать, что инициативы в русле «принудительной лицензии» повышают риски новых санкций. «Они уничтожают экспортный потенциал всей отечественной интеллектуальной собственности — от кино и музыки до патентов и софта»,— подчеркивает глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает идею Совфеда, но крупные сети, в том числе объединенная сеть «Формула кино» и «Синема парк», считают, что рынок может обойтись без этой меры: «Для цивилизованного пути развития есть предпосылки, при условии что государство готово поддерживать кинопроизводителей и субсидировать кинотеатры».

В то же время зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов считает, что Минюст «рационально указывает, что "культура отмены" авторских прав ударила по всем видам объектов, а не только по кино». С этой точки зрения, считает эксперт, логичен принятый в Белоруссии закон об ограничении права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из недружественных стран в обмен на выплаты.

Валерия Лебедева