Премьер Венгрии Виктор Орбан поддержал мирный план Китая по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство поддерживает мирный план Китая по Украине. Об этом он сказал во время выступления в парламенте страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Виктор Орбан

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Венгерское правительство с серьезной обеспокоенностью наблюдает, как Европа скатывается к войне»,— заявил господин Орбан, напомнив, что венгерский народ в апреле решил остаться в стороне от конфликта (цитата по Magyar Hirlap). В этой связи премьер заявил о поддержке правительством мирного плана КНР. «На войне с каждым днем только увеличивается количество потерь, никто не может победить»,— подчеркнул Виктор Орбан.

Китайский МИД опубликовал мирный план из 12 пунктов 24 февраля, в Госдепе США к нему отнеслись скептически, в МИД РФ — поддержали, президент Украины Владимир Зеленский не счел документ действительно мирной инициативой, а канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в этом плане не хватает важного пункта — о выводе российских войск.

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Мария Федотова