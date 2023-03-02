«Росэнергоатом»: ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась с четвертой попытки

Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС состоялась с четвертой попытки, сообщил советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Предлоги, под которыми процедуру не сумели осуществить ранее, господин Карчаа назвал «бредовыми».

«Ротация инспекторов МАГАТЭ прошла в штатном режиме, колонна движется. Они уже на подъезде к Васильевке»,— сообщил господин Карчаа.

МАГАТЭ должна менять своих спецпредставителей на Запорожской АЭС раз в месяц. Последняя ротация переносилась трижды: процедуру планировали на 7, 10 и 18 февраля. Все три раза на отмене настаивал Департамент безопасности ООН, тогда как российская сторона предоставляла все гарантии безопасности, рассказывал ранее господин Карчаа.

Указ о переходе Запорожской АЭС под российскую юрисдикцию президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2022 года. МАГАТЭ разместило на объектах четырех экспертов-инспекторов. Глава агентства Рафаэль Гросси анонсировал создание вокруг станции зоны безопасности. В марте 2023 года постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что консультации по этому вопросу «пробуксовывают».

О перспективах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС читайте в материале «Ъ» «Конечная станция».