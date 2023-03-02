Постпред РФ Ульянов заявил, что консультации по защитной зоне на ЗАЭС «пробуксовывают»

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что консультации по вопросам создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) «пробуксовывают». По его словам, украинская сторона до сих пор не отреагировала на проект декларации генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, которые он представил более пяти месяцев назад.

«Мы сразу же включились в работу. За это время гендиректор Рафаэль Гросси и его команда трижды приезжали в Россию для консультаций с российской межведомственной делегацией. То есть мы свою часть работы практически выполнили, тогда как украинская сторона до сих пор не удосужилась представить внятную реакцию и явно ведет дело к бесконечному затягиванию этого процесса»,— сказал господин Ульянов ТАСС.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. После этого Рафаэль Гросси встретился с главой государства в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава МАГАТЭ заявил, что считает возможным заключение соглашения по обеспечению безопасности станции до конца года. Россия допускает создание вокруг ЗАЭС зоны безопасности, но не ее демилитаризацию.

О том, какой может быть зона безопасности вокруг ЗАЭС, — в материале «Ъ» «Конечная станция».