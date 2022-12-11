Конечная станция

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, каков должен быть главный принцип при создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, речи о полном прекращении огня в регионе или демилитаризации объекта не идет, однако стороны должны пообещать «не стрелять по станции или с ее территории». Обезопасить крупнейшую в Европе электростанцию господин Гросси надеется до конца года. В РФ говорят, что это возможно. На Украине же требуют исключить Россию из МАГАТЭ за «ядерный терроризм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko, Reuters Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на неделе сообщил некоторые подробности о процессе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, сторонам конфликта предложено взять на себя одно простое обязательство: «не стрелять по станции или с ее территории». МАГАТЭ как технический орган готово контролировать соблюдение этого принципа. Все возникающие вопросы стороны, как отмечается, должны решать при посредничестве агентства. «Переговоров о прекращении огня или демилитаризации нет»,— уточнил глава МАГАТЭ.

ЗАЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, состоящая из шести энергоблоков советского дизайна ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. С начала марта она находится под контролем российских военных. При этом ею долгое время продолжал управлять украинский «Энергоатом», а на станции работали несколько тысяч украинских специалистов. В начале сентября последние работавшие пятый и шестой энергоблоки станции вывели в режим «холодный останов» из-за регулярных обстрелов и обрывов ЛЭП. Но в МАГАТЭ ситуацию все равно считают опасной, поскольку рядом с АЭС находится сухое хранилище отработавшего ядерного топлива. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, теперь ею управляет новая дочерняя компания «Росэнергоатома». Бывшего гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова выдворили на территорию Украины: по версии российской стороны, он сотрудничал с украинскими спецслужбами. В конце ноября новым гендиректором был назначен бывший главный инженер ЗАЭС Юрий Черничук. После этого в МАГАТЭ заявили, что продолжают считать станцию украинской, и выразили опасения, что противоречивые кадровые решения могут негативно повлиять на ядерную безопасность.

По словам Рафаэля Гросси, защитную зону желательно создать как можно скорее, в идеале до конца года, поскольку «ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной, хрупкой и потенциально опасной». «Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить там ядерную аварию,— заявил глава МАГАТЭ.— Мы добиваемся прогресса в наших консультациях с Украиной и Россией, и я надеюсь, что зона будет согласована и введена в действие в ближайшее время. Это крайне необходимо».

Российское видение ситуации вокруг ЗАЭС в интервью «Известиям» высказал заместитель главы МИДа Сергей Рябков. Компромисса, по его словам, не будет, если украинская сторона продолжит добиваться слишком больших уступок от России. «Все зависит от политической воли с другой стороны. Если там возобладают какие-то калькуляции иного свойства, что вот сейчас есть шанс что-то такое из Москвы выбить, тогда не будет этого (зоны.— “Ъ”) — не будет ни до Нового года, ни после»,— заявил он. Для России, продолжил замминистра, «главная непроясненная проблема сводится к тому, что нет уверенности в готовности Киева здраво подойти к этому вопросу». На минувшей неделе стало также известно, что Россия высказала МАГАТЭ свое видение идеи создания защитной зоны вокруг ЗАЭС, но суть этих предложений публично не раскрывалась. Два момента, однако, прояснились. Так, в Москве назвали неприемлемым вариант полной демилитаризации станции, о котором в последние недели сообщали некоторые источники с украинской стороны, утверждая, что Россия начала выводить с ЗАЭС своих военных. Кроме того, власти РФ исключили вариант перехода станции под контроль МАГАТЭ, пояснив, что у агентства нет таких полномочий.

Между тем в Киеве на неделе призвали исключить Россию из МАГАТЭ. «Несмотря на то что СССР был одним из основателей МАГАТЭ, а Россия стала правопреемницей Советского Союза, роль и место в этой организации страны, совершающей акты ядерного терроризма, должны быть пересмотрены. Мы уверены, что Россия должна лишиться членства в этой организации»,— заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко (цитата по «РИА Новости»). По его словам, Запорожская АЭС — самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля.

В ноябре совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов принял резолюцию по Запорожской АЭС, призвав Россию «немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на эту станцию». Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал документ «недопустимым и неадекватным». По его мнению, Киев воспринял резолюцию как карт-бланш на обстрелы станции.

Елена Черненко