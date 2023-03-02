Суд приговорил экс-полицейского в Петербурге к 2 годам колонии за слив данных о попутчиках Навального

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего оперативника уголовного розыска Константина Голубева, признанного виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Константин Голубев в сентябре 2020 года попросил своего товарища дать ему доступ с паролем к служебному компьютеру и базе данных «Розыск-Магистраль». Там обвиняемый нашел данные пассажиров двух рейсов и информацию о приобретении билетов. По данным «Фонтанки», оперативника интересовал рейс из Томска в Москву 20 августа 2022 года и информация о тех, кто сидел рядом с Алексеем Навальным. На борту этого самолета оппозиционеру стало плохо, его сначала отправили в больницу в Томске, где экстренно сел самолет, а через день перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Позднее немецкая военная лаборатория нашла в анализах российского политика следы яда из группы «Новичок». Выводы лаборатории подтвердила ОЗХО.

Константин Голубев ни на следствии, ни в ходе суда свою вину не признал, просил вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Прокурор запрашивал для экс-полицейского три года и десять месяцев колонии общего режима. Суд назначил наказание в виде двух лет ИК общего режима, подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в феврале 2021 года Алексея Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы по делу «Ив Роше». В 2022-м суд назначил ему девять лет по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ), затем Алексея Навального перевели в колонию строгого режима во Владимирской области. Девять лет — это совокупный срок наказания.

Что члены СПЧ и ОНК рассказали о посещении Алексея Навального во владимирской колонии — в материале «Ъ» «"Кормят лучше, чем в ИК-2"».

Александр Просяник, Санкт-Петербург