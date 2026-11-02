Россияне ищут АЛЬТернативу
Что будет с деньгами клиентов Alta Banka после отзыва лицензии
Русский бизнес в Сербии оказался под угрозой из-за закрытия Alta Banka. 31 октября регулятор отозвал у него лицензию. Все счета заблокированы, операции и расчеты в иностранной валюте остановлены, отделения закрыты. Alta Banka входит в число самых популярных у россиян кредитных организаций в стране. Проблемы возникли как у обычных жителей, так и у предпринимателей. Бизнесмены жалуются, что из-за решения регулятора перестали работать терминалы, возникли проблемы с выплатой зарплат и расчетами с контрагентами. «Кошмар иммигранта», пишут пользователи в соцсетях.
Некоторым компаниям пришлось временно закрыться, рассказал “Ъ FM” Никита из Белграда:
«Это катастрофа. Вчера у людей были деньги на счету, сегодня денег нету. Заведения многие не принимают оплату по картам, кто-то просто закрыт до разборок. Вот сейчас мы буквально сидим, пьем кофе с моим коллегой и другом. Они перевели деньги в новом проекте за вытяжку, отдали в кэше человеку, у которого тоже был счет в Alta, и тот их не успел положить на счет и таким образом сохранил эти деньги».
Некоторые клиенты Alta Banka пытаются открыть бизнес-счет в других организациях. Но там, ссылаясь на длинные очереди, говорят, что сделать это можно будет не раньше марта 2027 года. У некоторых россиян сорвались процедуры по получению вида на жительство, рассказала Виктория из Шумадии:
«Очень активно советовали выбрать именно Alta, о нем были прекрасные отзывы. Счет открыли очень легко: новый офис, а самое главное, что там были сотрудницы с прекрасным русским языком. И это все на фоне того, что россиянам, в принципе, счета открывали в других банках не очень охотно, не то чтобы по-русски говорить. Через несколько часов я вышла с картой Visa, у меня лежало на ней там несколько тысяч евро. В общем-то, еще в пятницу с этой карточки покупала в магазине около дома джем и Ситтен-сыр, а на следующий день утром проснулась, сообщение о том, что у них отозвали лицензию. Я побежала проверять, попробовала оплатить покупку картой и сама лично убедилась, что ничего не работает. Это выбивает, конечно, очень сильно почву из-под ног.
Самое главное, что я не знаю, кто теперь откроет нам счет. Несмотря на то, что у нас давно ВНЖ, вполне могут отказать.
Нам еще не хуже всех. Что чувствуют люди, которые только-только перевели деньги с продажи недвижимости и хотели купить что-то здесь, у кого там лежало — вот это ужас. Тем временем сербы в соцсетях довольно доброжелательные. Они активно эту ситуацию комментируют и пишут друг другу, что вот, мол, давайте-ка мы все будем к братьям-русам ходить в их заведения, пользоваться их услугами, платить наличкой, давайте хоть как-то им поможем это пережить».
Как сообщили в самом банке, 2 ноября начнутся выплаты застрахованных вкладов. По закону, в Сербии страховка покрывает сумму до €50 тыс. Претендовать на нее могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получится ли вернуть остальные деньги сверх этого, вопрос без ответа, отмечает собственный корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев:
«Действительно, в этом банке многие открывали, потому что, очевидно, было проще. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что это была единственная альтернатива для россиян. Политика каждого банка, естественно, отличается, и это не только в Сербии. Просто я знаю истории людей, которые перешли в другие банки, и проблем с этим никаких не возникло. В общем-то, это рядовая процедура.
Что касается денег, которые застряли в Alta Banka, если больше €50 тыс., тогда это все-таки будет более долгая процедура. Можно будет претендовать, когда будет санация этого банка, посмотрят, сколько там активов и так далее. Процедура получения возврата этих денег будет достаточно длительная. Фактически, все это начнется с понедельника, со 2 числа, процедура будет запущена».
Юристы советуют бизнесу срочно сообщить контрагентам, чтобы те приостановили переводы на счета в Alta Banka. Решение лишить организацию лицензии было принято для защиты клиентов и сохранения стабильности финансовой системы страны, заявили в Национальном банке Сербии.