Россияне ищут АЛЬТернативу

«Очень активно советовали выбрать именно Alta, о нем были прекрасные отзывы. Счет открыли очень легко: новый офис, а самое главное, что там были сотрудницы с прекрасным русским языком. И это все на фоне того, что россиянам, в принципе, счета открывали в других банках не очень охотно, не то чтобы по-русски говорить. Через несколько часов я вышла с картой Visa, у меня лежало на ней там несколько тысяч евро. В общем-то, еще в пятницу с этой карточки покупала в магазине около дома джем и Ситтен-сыр, а на следующий день утром проснулась, сообщение о том, что у них отозвали лицензию. Я побежала проверять, попробовала оплатить покупку картой и сама лично убедилась, что ничего не работает. Это выбивает, конечно, очень сильно почву из-под ног.