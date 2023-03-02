Песков: Путин получает постоянные доклады об атаке украинских боевиков в Брянской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе пресс-колла сообщил, что Владимир Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств и от губернатора Брянской области об атаке украинских боевиков в Климовском районе Брянской области.

«Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков»,— сказал господин Песков.

Сегодня днем, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины в Климовский район. СМИ со ссылкой на власти сообщают о захвате шести заложников в селе Любечане и о боестолкновении с украинскими диверсантами. Есть погибшие и раненые. 3 марта Владимир Путин проведет Совет безопасности по ситуации в области.

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