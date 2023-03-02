CNN: в теневой флот для перевозки нефти из России поступает до 35 танкеров ежемесячно

Россия наращивает объем танкеров для транспортировки нефти, сообщает CNN. По информации телеканала, ежемесячно в теневой флот поступает от 25 до 35 судов. Всего для перевозки российской нефти используется около 600 танкеров (10% мирового рынка). Ранее такую же цифру называл Bloomberg.

Старший аналитик компании Kpler Мэтью Райт делит суда, перевозящие российскую нефть, на две категории: «серые» и «темные корабли». Как уточняет CNN, «серые корабли» были проданы европейскими владельцами фирмам на Ближнем востоке и в Азии после начала российской операции на Украине. «Темные корабли» принадлежат иранским и венесуэльским компаниями.

Как уточнил Мэтью Райт, в большинстве случаев «темные корабли» отключают систему автоматической идентификации, которая позволяет определить суда, их габариты и маршрут, поэтому отследить их практически невозможно.

Несмотря на то что западные страны запретили большую часть импорта российской нефти, запрета доставлять ее покупателям для иностранных судов нет, отмечает CNN. По данным Kpler, на суда с европейскими владельцами в январе пришлось 36% объема торговых операций с российской нефтью.

После вступления в действие потолка цен на морские поставки нефти большая часть российского ресурса, на который распространяется эмбарго, перенаправилась в Китай и Индию. По оценке Международного энергетического агентства, в декабре 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов РФ в Индию составил 1,6 млн баррелей в сутки. По информации Bloomberg, Индия покупает у России нефть с большим дисконтом, а после переработки отправляет топливо в Европу. По данным The Wall Street Journal, такой же системы придерживаются и страны Северной Африки.

Подробнее о том, как российское топливо продолжает поступать на европейский рынок,— в материале «Ъ FM» «Нефтепродукты потекли через Африку».

Милена Костерева