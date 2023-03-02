Сахаровский центр освободил музей-квартиру академика

Председатель правления Сахаровского центра (признан Минюстом иностранным агентом) Вячеслав Бахмин сообщил, что организация полностью освободила музей-квартиру академика Андрея Сахарова на Земляном валу в Москве. Вещи из квартиры перенесли в соседнюю, которая принадлежит родственникам академика.

«С 18 по 28 февраля надо было вывезти все, что можно, из этой квартиры. Мы все вывезли, и с сегодняшнего дня она находится уже в распоряжении Москвы»,— сказал господин Бахмин «Интерфаксу».

26 января он сообщил, что Сахаровскому центру дали один месяц на выселение из квартиры-архива. Она предоставлялась центру в бессрочную аренду правительством Москвы.

Организации также было предписано покинуть другие помещения в Москве в течение трех месяцев. В Департаменте городского имущества Москвы требование объяснили законодательством об иноагентах (Сахаровский центр получил такой юридический статус в 2014 году). 7 февраля The Andrei Sakharov foundation (Фонд Андрея Сахарова, США), аффилированный с Сахаровским центром, признали нежелательной организацией.

О ситуации вокруг Сахаровского центра — в материале «Ъ» «Иноагента попросили из квартиры».

Андрей Сапожников