Иноагента попросили из квартиры

Сахаровский центр (внесен в реестр иноагентов) не будет судиться с мэрией из-за выселения из занимаемых помещений в центре Москвы, сообщил “Ъ” директор центра Сергей Лукашевский. Ранее департамент имущества Москвы потребовал освободить музей-квартиру академика Андрея Сахарова, пространство центра и выставочный зал. В ведомстве пояснили “Ъ”, что решение расторгнуть договоры, действовавшие последние 30 лет, принято из-за нового закона об иноагентах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставочный зал (на фото) Сахаровскому центру предписано освободить к апрелю

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Выставочный зал (на фото) Сахаровскому центру предписано освободить к апрелю

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уведомление о выселении Сахаровского центра из трех помещений на Земляном Валу мэрия Москвы направила 24 января. Освободить музей-квартиру, в которой жил академик и нобелевский лауреат Андрей Сахаров, предписано через месяц, здание центра и выставочный зал — через три. Причиной стал статус «иноагент», присвоенный Сахаровскому центру еще в 2014 году. «Иностранные агенты не вправе получать господдержку,— сообщили “Ъ” в департаменте имущества Москвы.— Так как Сахаровский центр включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, департамент направил уведомления о прекращении правоотношений на занимаемые помещения в соответствии с условиями договоров». Там уточнили, что с центром были заключены договоры безвозмездного пользования.

Вступивший в силу 1 декабря 2022 года новый закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» среди прочего закрепил, что иноагенты «не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности». Является ли статус иноагента прямым основанием для расторжения имущественных договоров госструктур и организаций из реестра, в Минюсте не пояснили.

Однако источник “Ъ” в ведомстве отметил, что статус иноагента «не означает запрет деятельности», но «влечет возникновение определенных прав и обязанностей».

Мэрия Москвы передала помещения, о которых идет речь, Сахаровскому центру в 1993 и 1996 годах. Последующие 30 лет в квартире академика Сахарова, оборудованной под музей, хранились его архивы и «тысячи писем со всего Советского Союза с просьбами о помощи, словами поддержки и благодарности», говорится в заявлении центра. В помещении центра проводились выставки, конференции и публичные дискуссии. Там выступали иностранные политики, правозащитники, журналисты и поэты. Россияне прощались здесь с Борисом Немцовым, Сергеем Ковалевым и Валерией Новодворской.

«Центр создал единственную в стране экспозицию, рассказывающую об истории СССР как тоталитарного режима,— сообщается на сайте организации в связи с новостью о выселении.— Мы стремились помочь обществу переосмыслить трагические страницы своей истории, осознать, что повторение политических репрессий, депортаций, агрессивной внешней политики губительно для страны и не должно повториться, что путь к достойному будущему не может лежать через произвол, насилие и кровь».

Отношения с мэрией Москвы все 30 лет были «ровными», рассказал “Ъ” директор центра Сергей Лукашевский, речь идет о «механическом соблюдении закона»: «Другое дело, что сам закон нацелен на удушение любой независимой организации — выделение помещений по договорам безвозмездного пользования власти рассматривают как финансовую поддержку».

«Незаконным» считает выселение адвокат Марина Агальцова, защищавшая ранее просветительский центр «Мемориал» в суде о лишении имущества по иску Генпрокуратуры. Она указывает, что действующее законодательство все же «не предусматривает» расторжение подобных договоров на основании статуса «иноагент», и напоминает о позиции Конституционного суда 2014 года: «КС придерживался мнения, что статус иноагентства никак не дискриминирует носителя и нужен только для финансовой прозрачности. Теперь мы видим, что речь идет об умалении статуса правоспособности организации либо человека».

Судиться Сахаровский центр, скорее всего, «не будет», сказал Сергей Лукашевский. «Это помещения города, с этим ничего не поделать,— говорит он.— Мы продолжим развивать цифровые проекты центра, сохраним архивы и коллекции, но о том, чтобы открыться в новом пространстве, пока речи не идет. У нас есть еще три месяца, и мы точно отметим в феврале столетие Елены Боннэр (правозащитница, супруга Андрея Сахарова и соосновательница Сахаровского центра, скончалась в 2011 году.— “Ъ”)».

Отметим, в 2020 году президент Владимир Путин одобрил идею установки в Москве памятника Андрею Сахарову к 100-летию академика в 2021 году. Однако мэрия Москвы и «юбилейный» оргкомитет так и не смогли договориться о месте установки (рассматривался проспект Сахарова, Нескучный сад и Сухаревская площадь). 23 января 2023 года стало известно, что фонд Андрея Сахарова, созданный Еленой Боннэр и ранее спонсировавший уставную деятельность Сахаровского центра, был признан нежелательным в РФ.

Мария Старикова, Александр Воронов