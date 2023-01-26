Мэрия Москвы изымает помещения Сахаровского центра из-за закона об иноагентах

Департамент городского имущества Москвы прекращает договоры аренды на три помещения Сахаровского центра (признан иностранным агентом) из-за законодательства об иноагентах, сообщила организация. Центр получил письмо об этом 24 января. Согласно законам об иноагентах, они не могут получать государственную поддержку. Сахаровский центр безвозмездно арендовал здание, где располагался центр, Выставочный зал и квартиру в доме на улице Земляной Вал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Сахаровского центра в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Здание Сахаровского центра в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Решение Москомимущества лишь акт исполнителя. Причиной выселения являются поправки к закону об “иностранных агентах”, вступившие в силу первого декабря прошлого года. Согласно этим новациям, “иностранные агенты” не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения центра находились у нас в безвозмездной аренде от города»,— сказано в сообщении на сайте Сахаровского центра.

В «Сахаровский центр» добавили, что бережно использовали помещения, находящиеся в безвозмездной аренде, а также сохранили архив писем Андрея Сахарова, который хранится в музее-квартире на Земляном валу. Там напомнили, что получили помещения в 1993 и 1996 годах.

В Сахаровском центре не уточнили, когда они должны покинуть помещения. Там пояснили, что в центре успеют провести мероприятия к столетию второй жены Андрея Сахарова Елены Боннер, оно будет отмечаться 15 февраля.

В 2014 году Сахаровский центр признали НКО-иноагентом. На этой неделе Генпрокуратура признала американскую Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрея Сахарова) нежелательной. Организацию основала Елена Боннэр в 1990 году.

Олеся Павленко