Пригожин: в ЧВК «Вагнер» сейчас нет ни одного серба

Среди бойцов в составе ЧВК «Вагнер» нет граждан Сербии, сообщил создатель военной компании Евгений Пригожин. Так он прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о вербовке сербов в ЧВК. Из слов господина Пригожина следует, что сербов в ЧВК сейчас нет, но как минимум один служил там ранее.

«В ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день (1 марта 2023 года) нет ни одного серба. Последний, кто воевал в ЧВК "Вагнер", убыл с направления два месяца назад. Если кто-нибудь из сербов заявит, что он воевал в ЧВК "Вагнер" в 2023 году,— это обман. Не верьте ему»,— приводит пресс-служба Евгения Пригожина его слова.

17 января «РИА Новости» сообщило о начале подготовки добровольцев-сербов в Запорожской области для участия в боевых действиях на Украине на стороне России. Незадолго до этого на сайте телеканала RT на сербском языке и в местных соцсетях появились объявления о наборе добровольцев в ЧВК.

Тогда Александр Вучич назвал практику вербовки граждан Сербии нечестной и незаконной. Сегодня господин Вучич заявил, что «сербов-вагнеровцев», которые впоследствии вернутся в Сербию, ожидает арест.